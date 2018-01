Sarà Diletta Leotta la super ospite del Carnevale di Manfredonia

Annunciati i testimonial di tutti gli appuntamenti della 65ma edizione

Saverio Mazzone, Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, ha ufficializzato i nomi dei testimonial delle Gran Parate della 65^ edizione della kermesse che le daranno un appeal irresistibile e di qualità.

Sarà Diletta Leotta, affascinante giovane catanese (laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma) ed astro nascente del giornalismo e della conduzione televisiva, volto di punta di Sky a condurre la Gran Parata di Carri Allegorici e Gruppi Mascherati domenica 11 febbraio a partire dalle 10.30. Molto seguita sui social network (Instagram 2,1 milioni, Facebook 935 mila, Twitter 126 mila), dal 2015 è la conduttrice e il volto di Sky Calcio Show per la Serie B . Inoltre, Diletta Leotta, dal 2017 è conduttrice di Gol Deejay (in onda ogni mercoledì su Sky, alle 19: un format di successo che mixa calcio, musica e ospiti per rivivere l’emozione dei gol più belli della settimana in Italia e in Europa) e “105 Take Away” con Daniele Battaglia e Alan Caligiuri (in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00).

Ospiti in cima ai gradimenti social anche per la Gran Parata delle Meraviglie di domenica 4 febbraio (ore 10.30). Per la gioia di bimbi e teenagers ecco Matt&Bise IL DUO DI YOUTUBER PIÙ AMATO IN ITALIA. Oltre 1,7 Mln di iscritti al proprio canale Youtube. I loro video vengono visualizzati oltre 196 Mln di volte. Più di 2 Mln di Followers su Facebook e 255mila Followers su Twitter. Vantano più di 1 Mln di seguaci sui rispettivi profili Instagram. Si conoscono nel 2008 tra i banchi di scuola. Quando si accorgono di avere la stessa passione per i video e la comicità demenziale decidono di collaborare nella realizzazione di vari format, sia per YouTube che per Facebook.

Per la conduzione della Golden Night di martedì 13 febbraio (ore 18) ci sarà l’istrionico Uccio De Santis. L’attore comico e cabarettista pugliese solare e frizzante, riempie sistematicamente le piazze, indiscutibile termometro di gradimento della sua personalità. Dal 2001 crea e diviene la colonna portante del famoso programma comico “Mudù” – raccolta di sketch comici che vedono la collaborazione di attori e comparse locali – che registra ampi e meritati successi di pubblico, diventando appuntamento fisso di Telenorba. Viene conosciuto a livello nazionale a partire dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma La sai l’ultima? su Canale 5 con Gerry Scotti e Natalia Estrada.

Dulcis in fundo, ma resta ancora coperto dal velo della sorpresa, gli ospiti della Notte Colorata e de “LO SHOW” di sabato 17 febbraio (dalle 18 sino a tarda notte), i cui nominativi saranno rivelati nelle prossime ore. “Con queste scelte abbiamo rafforzato il format di successo degli ultimi tre anni che ha rilanciato il Carnevale di Manfredonia tra gli eventi invernali di punta e più attesi di tutta la Puglia e non solo – ha dichiarato Mazzone -. Profili di forte appeal attraverso i quali i abbiamo colpito tutto l’immaginario collettivo possibile: la piazza, quella tradizionale, con Uccio De Santis; la piazza, quella nazional popolare della tv, con Diletta Leotta; la piazza, quella ultra moderna dei social, con Matt&Bise. Nomi importanti, di grande impatto e diversamente attrattivi, per amplificare l’appeal turistico della città e dare ossigeno all’economia della territorio.”.

Nel corso della diretta, Mazzone ha presentato anche la campagna ufficiale 2018 con il claim che sa già di tormentone: Favoloso , Meraviglioso, CARNEVALOSO!