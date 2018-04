Il Francescano: tanti volti, una sola vocazione

Si svolgerà domani, 25 Aprile, a San Giovanni Rotondo, la Festa della Famiglia Francescana di Puglia e Molise.

La manifestazione è stata organizzata per celebrare i 40 anni della promulgazione della Regola dell’Ordine Francescano Secolare, i 70 anni di fondazione della Gioventù Francescana, i 25 anni della morte del Servo di Dio don Tonino Bello, a cui è intitolata la Fraternità Regionale dell’OFS di Puglia, i 50 anni della morte di Padre Pio e i 100 anni della sua stigmatizzazione. Un tempo di Grazia e una giornata di Gioia e Fraternità che vedrà riuniti i 5 Ministri Provinciali dei Frati Minori, Cappuccini e Conventuali di Puglia e Molise, i Frati Assistenti, i Francescani Secolari, i GiFrini e gli Araldini (i più piccoli della Famiglia Francescana). Le sorelle Clarisse dei Monasteri di Puglia saranno unite in preghiera per vivere spiritualmente i vari momenti celebrativi.

Durante la Preghiera iniziale, presieduta da fr. Vincenzo Giannelli, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia, sarà portato all’altare il Crocifisso di San Damiano; seguirà la Tavola Rotonda sul Tema della Giornata: “Il Francescano: tanti volti, una sola vocazione”, moderata da Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV; canti e bans, preparati dagli Araldini, animeranno il seminario.