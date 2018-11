Un week-end all’insegna della musica sacra, delle tradizioni popolari e del folklore

Nel prossimo fine settimana la città di San Giovanni Rotondo sarà palcoscenico della manifestazione “Omaggio a Padre Pio”: tre giorni di fede e folklore che vedrà la presenza in città di pellegrini ‘particolari’ che renderanno omaggio a San Pio da Pietrelcina.

Alla manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari in collaborazione la Regione Puglia e il Comune di San Giovanni Rotondo, che si svolgerà dal 23 al 25 novembre, parteciperanno gruppi folklorici e bande provenienti da tutta Italia. Grande attesa per gli eventi clou di questa manifestazione: i concerti di Toni Santagata, il 23 novembre, ma soprattutto quello di Al Bano, che chiuderà la kermesse domenica 25 novembre. Entrambi i concerti, i cui proventi andranno in beneficenza, si svolgeranno presso l’auditorium del Centro di Spiritualità Padre Pio.

Il momento più suggestivo dell’evento sarà sicuramente la fiaccolata in costume: la grande carovana dei gruppi folklorici, partendo dal centro della città salirà verso il Santuario per rendere omaggio al frate con le stimmate, animando la processione con preghiere, musiche e canti religiosi della tradizione.



Nel dettaglio il programma della manifestazione:

VENERDI 23 NOVEMBRE

Ore 18.00 Visita ai luoghi sacri di San Pio

Ore 20.00 Salone delle Feste Parco delle Rose - Gran Concerto della Pace.

SABATO 24 NOVEMBRE

Ore 9.00 Salone delle Festa Parco delle Rose Convegno: “Religioni, apostoli di Pace”

Premiazione concorso scolastico “La Pace nel mondo”

Ore 12.00 Piazza dei Martiri Matiné musicale con cori e bande

Ore 15.00 stadio comunale ‘Massa’: incontro nazionale FITP- Nazionale attori

Ore 18.00 Fiaccolata ‘Omaggio a Padre Pio’ da Piazza Padre Pio al Santuario;

Ore 20.00 Salone delle Festa Parco delle Rose – Spettacolo folklorico “Il folklore, le religioni, la pace”

DOMENICA 25 NOVEMBRE