L’Istituto “Maria Immacolata” compie 80 anni

Un Festival apre i festeggiamenti

Il Festival dei Licei Musicali pugliesi in programma per venerdì 7 dicembre, che vedrà esibirsi, presso l’Auditorium del Centro di Spiritualità Padre Pio, gli studenti di alcuni Licei Musicali di Puglia, aprirà le celebrazioni di un importante anniversario dell’Istituto “Maria Immacolata”: l’ottantesimo della sua fondazione.

Il Festival, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia nonché del Comune di San Giovanni Rotondo, si inserisce anche nelle iniziative inerenti al 50° anniversario del transito di San Pio da Pietrelcina.

Due anniversari diversi che s’incontrano in un momento comune di musica, suggestivi entrambi per la mole di pensieri e riflessioni che trascinano con sé.

Un Festival, dunque, per ricordare la storia dell’Istituto “Maria Immacolata” che da 80 anni è presente e radicato nel territorio locale: un Istituto, che, se ha contribuito alla formazione di intere generazioni di maestri, si è anche mostrato capace di rispondere in maniera adeguata alle istanze di cambiamento e di riforma strutturale dei curricoli, introdotte e realizzate dal Ministero per connotarsi realtà al passo con i tempi; un Istituto sempre attento all’obiettivo primario della Formazione che ha saputo nel tempo rafforzare la sua identità educativa.

Obiettivo forse troppo ovvio, troppo scontato, ma è quello nel quale e sul quale, oggi più di ieri, si misura la vitalità di un Istituto.

In una società globalizzata, sempre più articolata, multietnica e attraversata da tensioni e dinamiche culturali, alle quali l’Istituto “Maria Immacolata” non vuole e non può sottrarsi.