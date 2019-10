Settimana del Pianeta Terra 2019

Portamisuso e la Valle degli Orti: vivere i paesaggi e gustare i sapori del territorio

Si svolgerà dal 13 al 20 ottobre la settima edizione della Settimana del Pianeta Terra, la manifestazione punta a far scoprire il patrimonio geologico della casa di noi tutti, la Terra, attraverso escursioni, visite a musei e centri di ricerca, laboratori, conferenze e convegni.

La manifestazione è nata nel 2012 con lo scopo principale di scoprire e valorizzare il nostro patrimonio geologico e naturale ed è tra i principali eventi di divulgazione scientifica del nostro Paese, gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, del Consiglio Nazionale dei Geologi e dell’iniziativa La Bellezza in Costituzione, e per quest’anno ha in programma più di 100 Geoeventi in tutta Italia.

La Settimana del Pianeta Terra vuole far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, in modo semplice e coinvolgente, trasmettendo l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica e facendo conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

“Una società più informata è una società più coinvolta“: è questo il motto della 7ª Settimana del Pianeta Terra: la conoscenza del territorio è, infatti, fondamentale per la cura e il rispetto dell’ambiente, ma anche per una maggiore consapevolezza dei rischi cui siamo esposti.

La Settimana del Pianeta Terra aderisce alla campagna #plasticfree e promuove un turismo consapevole e a misura d’uomo.

Poiché il 2019 è l’Anno del Turismo Lento sono particolarmente sollecitate le proposte di Geoeventi che mostrano un legame con questo approccio.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT) ha proclamato il 2019 “Anno del Turismo Lento” per incentivare un modo sostenibile, nuovo, alternativo, più informato e attento, con l’intento di far conoscere le eccellenze di ciascun territorio attraverso un approccio dolce e rispettoso, che porti valore e ricchezza riducendo al minimo l’impatto sugli ecosistemi.

Anche il Geoevento di San Giovanni Rotondo, che si svolgerà domenica 20 ottobre, in località Monte Castellana – Portamisuso – Piano della Grava, risponderà a questo importante requisito e, nell’ottica del Turismo Lento, promuoverà un percorso ispirato al cammino dei nostri antenati che oggi porta ai “nuovi orti”.

Il Canale Portamisuso conserva le tracce del cammino degli agricoltori della nostra montagna, resa fertile dalla fatica e dai terrazzamenti, coltivati in fazzoletti di terra, si arrampica dal centro storico di San Giovanni Rotondo fino all’altipiano, a quota 800 m s.l.m. qui verso est si erge la cima di Monte Calvo 1065 m slm.

La piattaforma calcarea è interessata da innumerevoli doline, classiche conformazioni i cui fondi fertili sono stati coltivati per secoli e oggi riscoperti per l’ottima produzione di ortaggi e leguminose, grani antichi. Una produzione a chilometro zero con colture primaverili-estive non irrigue, visto il clima fresco, e le piogge occulte nella notte della montagna.

I contadini percorrevano quotidianamente questo cammino dall’alba al tramonto, assistiti da muli.

Turismo Lento vuol dire rivivere questo cammino, lungo la mulattiera, tra i segni di quella civiltà, per valorizzare le particolarità del territorio, minimizzare l’impatto ambientale, scoprire e promuovere i prodotti locali e le tipicità, camminare e spostarsi in modo sostenibile.

Esperienza che nello spirito dell’edizione 2019 della “Settimana del Pianeta Terra” porta ad interagire i nuovi contadini di quei fondi, soprattutto giovanissimi e competenti agronomi, con i nuovi e sensibili consumatori e la nostra comunità.

In altre parole, significa approfittare di una occasione di visita per immergersi, con lentezza, nelle mille sfaccettature del nostro ricco patrimonio carsico.



L’iniziativa è a numero chiuso e il numero massimo di partecipanti è pari a 50; si consiglia che l’età minima dei partecipanti sia superiore agli 8 anni.

Info e contatti

Antonio Tortorelli – 3394029881

Michele Russo – 3206284815



PROGRAMMA

Ritrovo ore 8:30 in Piazza dei Martiri

Inizio cammino ore 9:00

Arrivo alla Valle degli Orti ore 12:00

visita agli orti con degustazione prodotti presso “Il tuo Orto”

