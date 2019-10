Si conclude la peregrinatio del saio delle stimmate di Padre Pio

A Napoli l’ultima tappa

Si concluderà con due giornate a Napoli, in alcuni dei luoghi in cui Padre Pio visse la sua esperienza militare durante la prima guerra mondiale, la peregrinatio dell’abito delle stimmate di Padre Pio, iniziata l’11 marzo 2018 nella Cattedrale di Manfredonia e organizzata dal team dell’animazione giovanile vocazionale del Santuario di san Giovanni Rotondo per commemorare il centenario dell’evento mistico, avvenuto il 20 settembre 1918.

In questo anno e mezzo, la teca contenente il saio è stata venerata in numerose e significative realtà nazionali ed estere, tra cui: la basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi (30 luglio – 2 agosto 2018); il proto-monastero delle Clarisse presso la basilica di Santa Chiara e il santuario della Spogliazione in Assisi (3 – 5 agosto 2018); il Santuario della Verna (5 – 6 agosto 2018); l’area antistante la cella in cui fu ucciso padre Massimiliano Maria Kolbe nel campo di concentramento di Auschwitz (10 dicembre 2018) e la Casa di Reclusione di Parma, che accoglie anche detenuti in regime di “alta sicurezza” e di “41 bis”, dove il 17 novembre 2017 è morto Totò Riina (l’8 ottobre 2019).



La permanenza dell’abito delle stimmate nel capoluogo della Campania sarà caratterizzata dagli eventi indicati nel seguente programma:



22 ottobre

ore 9,30 arrivo alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Egiziaca a Focella;

ore 10,00 cerimonia di accoglienza e, a seguire, venerazione personale della reliquia;

ore 12,00 santa Messa presieduta dal parroco, don Antonio Del Vecchio;

ore 17,30 partenza per il convento di Sant’Eframo vecchio;

ore 18,30 arrivo al convento Sant’Eframo vecchio e accoglienza sul sagrato della chiesa parrocchiale intitolata ai santi Efebo, Fortunato e Massimo;

ore 19,00 santa Messa presieduta da fr. Leonardo Franzese, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Napoli, con atto di affidamento dei bambini e atto di affidamento degli ammalati e degli anziani a san Pio da Pietrelcina (dopo la Celebrazione Eucaristica ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione);

ore 20,00 veglia di preghiera con santo Rosario meditato;

la reliquia sarà esposta per la venerazione fino alle ore 22,00;



23 ottobre

ore 7,15 santa Messa presieduta da fr. Nicola Salato, vice parroco di Sant’Efebo, San Fortunato e San Massimo;

ore 9,00 partenza per il liceo Vico “Giovanni Battista Vico”;

ore 10,00 arrivo al liceo e collocazione della teca nell’aula magna;

ore 10,30 Conferenza:

saluti della dirigente scolastica, prof.ssa Maria Clotilde Paisio;

saluti del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dott.ssa Luisa Franzese;

saluti di fr. Francesco Dileo, vicario dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, rettore del santuario di san Pio in San Giovanni Rotondo;

proiezione video su “La peregrinatio dell’abito di Padre Pio”;

relazione su “Il Liceo Gian Battista Vico: la storia di un edificio tra cultura e innovazione” (relatore prof.ssa Rosaria Del Giudice, docente di Disegno e Storia dell’Arte del Liceo “G. B. Vico” di Napoli);

relazione su “Pellegrinaggi e reliquie: tratti identitari del nostro popolo” (relatore prof. Antonio Vincenzo Nazzaro, accademico dei Lincei e docente ordinario emerito di Letteratura Cristiana Antica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”);

relazione su “Padre Pio soldato” (relatore dr. Stefano Campanella, saggista, giornalista e direttore di Padre Pio Tv);

ore 12,30 visita all’esposizione storica nel corridoio adiacente all’aula magna;

ore 13,00 spostamento della teca nell’attigua chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pazienza;

ore 16,00 preghiera personale e venerazione della reliquia;

ore 18,30 santa Messa presieduta dal parroco, don Gennaro Buffardi;

ore 20,00 partenza per San Giovanni Rotondo.