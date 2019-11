In Casa Sollievo l’evento formativo sulla prevenzione e gestione del rischio clinico

Quali sono le potenziali situazioni di rischio clinico in una azienda sanitaria?

In che modo prevenirle, affrontarle e risolverle?

Quali sono i casi di successo da prendere come esempio?

Saranno questi gli argomenti dell’evento formativo “Risk management in ambito sanitario: tendenze in atto e possibili soluzioni innovative” in programma martedì 12 novembre, dalle ore 9.30, nella sala convegni dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, realizzato in collaborazione con Marsh, leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi.

All’incontro, pensato per i direttori di unità operative e dirigenti dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, sono stati invitati a partecipare anche i manager della aziende sanitarie del territorio.

La prevenzione del rischio clinico attraverso le nuove tecnologie, l’utilizzo degli analytics e l’innovazione dei processi sono approcci strategici che le aziende sanitarie devono conoscere per ridurre i costi e garantire la sostenibilità del servizio sanitario italiano.

Tra i relatori interverranno: Nino Cartabellotta presidente della Fondazione GIMBE-Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze; Enrico Desideri, presidente della Fondazione Sicurezza in Sanità; Michele Giuliani, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza; Fulvio Moirano, amministratore di Fucina Sanità s.r.l.; Vito Montanaro, direttore del Dipartimento delle Politiche per la Salute della Regione Puglia; Lorenzo Polo, consulente e responsabile scientifico di Brain srl.