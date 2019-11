‘Colto e Mangiato’: al via l’ottava edizione

Da questa sera la grande cucina a Tenuta Chianchito

Da questa sera, giovedì 14 novembre, torna l’appuntamento con “Colto e Mangiato”, giunto alla sua ottava edizione: gli appassionati di cucina torneranno a mettere le mani in pasta nel laboratorio gastronomico ‘social’ ospitato da Tenuta Chianchito dove anche quest’anno lo chef Massimo Andrea Di Maggio farà da padrone di casa.

Il primo incontro sarà interamente dedicato ai colori e ai sapori della stagione autunnale: zucca, finocchi, castagne saranno gli ingredienti principali delle portate di questa prima ‘puntata’.

Ma la ‘star’ della serata sarà l’olio extravergine d’oliva appena molito del nostro territorio. A guidare i provetti chef alla scoperta dell’oro giallo di Capitanata sarà Sabrina Pupillo responsabile CNA Agroalimentare Foggia, membro del comitato progettazione e gestione corsi ITS Agro-alimentare della Regione Puglia, nonché esperta di olio extravergine d’oliva e assaggiatrice professionista.

Tra gli ospiti di questa prima serata ci sarà anche Michele Bruno: medico nucleare all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo una lunga permanenza in Slow Food, fonda l’associazione Puglia expò. La passione e il forte legame per il territorio, lo spingono ad ideare, tra le tante attività di promozione per la sua amata terra, il Mercatino del Gusto, giunto quest’anno alla XX edizione è diventato punto di riferimento nel settore enogastronomico.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una nuova esaltante stagione di ‘Colto e Mangiato’.