Calcio, nasce l’ASD San Giovanni Rotondo

Fusione tra l’Academy ‘Rocco Augelli’ e l’ASD Biancofiore. Anche il Real alle prese con il riassetto societario

La notizia era nell’aria già da un paio di mesi, dalla fine della trionfale cavalcata dello scorso anno: l’ASD Michele Biancofiore, vincitrice del campionato di 2nda categoria la scorsa stagione, parteciperà al campionato di 1ma Categoria con il nome di ASD San Giovanni Rotondo.

La nuova compagine societaria nasce dalla fusione di due solide realtà calcistiche della città di San Pio, l’Asd Biancofiore appunto e la scuola calcio Academy ‘Rocco Augelli‘. Un progetto che vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di amici e sponsor che uniranno le proprie forze per dare vita ad un serio sodalizio che possa riportare il calcio della nostra città ai fasti che merita.

L’ASD San Giovanni Rotondo quindi ripartirà dalle basi poste dal Biancofiore in questi anni, con un doppio salto di categoria dalla 3° alla 1° Categoria, e attingerà dalla scuola calcio Academy per lanciare in prima squadra i giovani più promettenti provenienti dalla Juniores e dalle altre categorie giovanili.

La nuova società è nata dopo un lungo iter burocratico presso gli uffici regionali della Federazione ed ha avuto il placet del Presidente della FIGC Puglia Vito Tisci.

Anche il Real San Giovanni,quest’anno retrocesso in 2nda Categoria, ripartirtà con un nuovo assetto tecnico e societario in grado di dare nuova linfa al sodalizione biancorosso.

In attesa di sapere se la prima squadra parteciperà al campionato di Seconda categoria, la società del presidente Piano ha annunciato la nomina di mister Michele Centra quale nuovo Responsabile Tecnico e Organizzativo.

Michele Centra sarà afiancato da Francesco Taronno, che assumerà il ruolo di referente tecnico per tutte le attività, nonché istruttore nella storica Scuola Calcio, la cui responsabilità generale della stessa sarà affidata a mister Salvatore Germano.