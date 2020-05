Continua la distribuzione dei buoni spesa

L’assessore Patrizio: “Aiutate oltre 600 famiglie in difficoltà”

Dall’inizio dell’emergenza, 673 famiglie in difficoltà sono state ammesse ai benefici economici derivanti dalle provvidenze assegnate dal Governo e dalla Regione Puglia. Attualmente è in corso la seconda tranche di erogazione dei buoni spesa a cui sono stati aggiunti i buoni liquidità. Gli stessi cittadini beneficiari della prima distribuzione, stanno ricevendo ulteriori provvidenze in quanto ancora in possesso dei requisiti di ammissibilità. Ad oggi sono oltre 300 le famiglie riconvocate.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Pia Patrizio – e, soprattutto, di essere andati incontro alle esigenze di numerosissimi nuclei familiari che, a causa della pandemia, si sono ritrovati vittime dell’emergenza sociale che stiamo fronteggiando. A tal proposito, nell’ottica di fornire ulteriore supporto alle famiglie in difficoltà, siamo in fase di distribuzione anche dei buoni liquidità, pensati per soddisfare esigenze primarie non strettamente alimentari come utenze insolute di energie elettriche e gas per cucina e riscaldamento”.

A partire dal 2 aprile scorso, data di pubblicazione del primo Avviso pubblico per la fruizione dei buoni spesa, l’intera squadra del Servizio sociale professionale è al lavoro, con turni straordinari, per gestire l’emergenza sociale.

“Abbiamo constatato che le fasce di povertà si sono ampliate e diversificate, – ha spiegato l’Assessore – le prese in carico riguardano sia utenti storicamente noti ai servizi sociali sia nuovi nuclei che per la prima volta hanno avuto l’esigenza di accedere alle provvidenze pubbliche”.