Crisi amministrativa, i chiarimenti di Mimmo Longo

“Il Sindaco apra la crisi e rispetti il processo democratico”

Dopo le dichiarazioni dei consiglieri di centrosinistra e dell’ex candidata Sindaco Floriana Natale, è il capogruppo di Forza Italia Mimmo Longo a fare chiarezza sulla sua posizione e rispondere alle voci che danno per certo il suo passaggio in maggioranza.

Già nell’ultimo consiglio comunale Longo ha auspicato le dimissioni del Sindaco per aprire nei venti giorni successivi le consultazioni, prima nella maggioranza per poi passare alle forze politiche di opposizione.

Il primo cittadino, d’altro canto, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi dimissioni quindi ad oggi ancora non è dato sapere come Barbano abbia intenzione di riformare una nuova maggioranza, se non attingendo dalle forze di opposizione, vista la rottura ormai definitiva con il gruppo consiliare di In…Formazione e la fuoriuscita di Roberto Cappucci.

Di seguito la nota integrale del consigliere Mimmo Longo:

Con questa nota, desidero chiarire la mia posizione riguardo alla situazione politica attuale e alle speculazioni in corso.

Voglio essere chiaro: finché il sindaco non aprirà ufficialmente la crisi, non presenterà le proprie dimissioni e non porterà avanti tutte le operazioni necessarie per affrontare questa situazione, non autorizzo nessuno a parlare per conto mio.

Le mie decisioni e le mie azioni saranno comunicate esclusivamente da me e solo dopo che il Sindaco avrà compiuto i passaggi necessari.

Ho ribadito in più di un’occasione questa posizione e continuo a farlo: è fondamentale che il processo democratico venga rispettato e che ogni passo venga fatto nella massima trasparenza. Spero sinceramente di non dover tornare su questo argomento in futuro.

Ringrazio tutti per l’attenzione e la comprensione. Auguro a tutti una Santa e serena Pasqua.

Mimmo Longo