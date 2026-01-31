Distrutta la stele commemorativa del partigiano Matteo Corritore

Ignoti si sono introdotti nel cimitero comunale la scorsa notte

Vile e increscioso episodio criminale avvenuto la notte scorsa nel cimitero comunale: ignoti hanno danneggiato la stele in onore del partigiano Matteo Corritore, inaugurata solamente qualche mese fa.

Le spoglie del soldato erano tornate a San Giovanni Rotondo il 25 aprile dello scorso anno, dopo 80 anni dalla sua morte in Veneto. Corritore venne catturato nell’agosto del 1944 dopo un’azione con i partigiani a Musile di Piave per disarmare un piccolo gruppo di militari della San Marco. Venne fucilato pochi giorni dopo dalle milizie nazifasciste.

Sconcerto e amarezza sono i sentimenti espressi dal nipote del partigiano, Piergiuseppe Corritore: “E’ impensabile al giorno d’oggi dover assistere ad uno scempio del genere. Si sfregia un monumento per colpire l’azione antifascista? Purtroppo continua a tirare una brutta aria, ma non ci scoraggiamo: andiamo avanti più determinati di prima nel ribadire i valori dell’antifascismo“.





Ferma condanna espressa anche dai locali circoli Anpi e Rifondazione Comunista: “Purtroppo nel nostro Paese, da anni, è in corso il tentativo di riscrivere la storia provando a sdoganare il fascismo e la sua pseudo ideologia. É notizia di ieri che organizzazioni dichiaratamente neofasciste avevano organizzato una conferenza stampa in una sala della Camera dei Deputati, il luogo deputato alla democrazia, fortunatamente sventata da un gruppo di parlamentari di centro sinistra che hanno impedito fisicamente lo sfregio alle istituzioni. Il fascismo va combattuto giorno per giorno, parola per parola, colpo su colpo. Esprimiamo alla famiglia Corritore la nostra massima solidarietà e chiediamo a tutte le forze politiche della nostra Città di associarsi alla più ferma condanna del vile gesto compiuto“.

Nel frattempo gli inquirenti sono già al lavoro per risalire all’autore o agli autori dell’insano gesto, avvalendosi anche dell’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste all’interno del cimitero comunale.