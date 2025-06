“Facciamo silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono!”

“Gargano in marcia per Gaza” è il titolo della camminata di pace che attraverserà le vie di San Giovanni Rotondo. Una mobilitazione dal basso, promossa da cittadini e realtà associative del territorio, per ribadire il diritto dei palestinesi alla vita e alla libertà.

La manifestazione si svolgerà il 14 giugno a San Giovanni Rotondo, luogo internazionale di pace e fratellanza.

La Marcia procederà per il seguente percorso:

Ore 18:00 – Ritrovo: parcheggio Padre Pio, Via Aldo Moro

Viale dei 40 metri

Sagrato San Giovanni Paolo II

Viale dei Cappuccini

Piazza Europa

Corso Umberto I

Termine corteo e sit-in in Piazza dei Martiri

Ore 20:30 – Fine della manifestazione

In Piazza dei Martiri, al termine della Marcia, è previsto un sit-in con gli interventi, tra gli altri, di Padre Franco Moscone, arcivescovo della Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Azmi Jarjawi, attivista Palestinese, CGIL Puglia e Milly Pellegrini, Coordinamento di Capitanata per la Pace.

Di seguito l’accorato appello del comitato “Gargano in marcia per Gaza”

FACCIAMO SILENZIO QUANDO I BAMBINI DORMONO, NON QUANDO MUOIONO!

Non vogliamo più rimanere in silenzio davanti al genocidio di inermi civili palestinesi per mano di Israele, e per i Palestinesi e la loro vita ci mettiamo in marcia.

Con “Gargano in marcia per Gaza” vogliamo testimoniare pacificamente la nostra vicinanza al popolo palestinese manifestando e mobilitandoci contro ogni forma di oppressione e violenza.

“Gargano in marcia per Gaza” è un’iniziativa civica nata spontaneamente aperta a chiunque voglia abbracciarne gli obiettivi di pace e azione sociale.

Ci incontriamo per marciare INSIEME e chiedere a Governo italiano e Istituzioni europee di utilizzare tutti i mezzi politici, diplomatici ed economici a disposizione per garantire:

l’apertura immediata e permanente del valico di Rafah e l’ingresso degli aiuti umanitari e medici sotto la supervisione dell’ONU e delle organizzazioni umanitarie; la sospensione della cooperazione militare e dell’accordo UE-Israele fino alla cessazione delle violazioni dei diritti umani; la fine delle violenze israeliane a Gaza e in Cisgiordania e il ritiro completo dell’esercito israeliano dal territorio palestinese; la fine totale e irrevocabile dell’occupazione illegale della Palestina da parte di Israele; il riconoscimento dello Stato palestinese; la ricostruzione di Gaza con garanzie internazionali.

In segno di vicinanza e supporto al popolo palestinese, chiediamo che alla Marcia siano presenti solo le bandiere della Palestina. Per la natura spontanea della Marcia quindi non sono gradite bandiere di enti, associazioni, partiti, ecc.

Se gli stati falliscono, spetta a noi cittadine e cittadini intervenire.

Vi aspettiamo Sabato 14 giugno, alle ore 18:00 a San Giovanni Rotondo

Viva la Palestina!

Lunga vita al popolo palestinese!

Seguiteci sui nostri canali social per aggiornamenti.

Il comitato “Gargano in marcia per Gaza”