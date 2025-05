Tre week end esperienziali a maggio e giugno alla scoperta del Gargano meno conosciuto

E’ stato presentato ieri a Rignano Garganico il progetto Gargano in Movimento, Avventure sensoriali tra natura e cultura, studiato ed organizzato da ExploraPuglia e con la direzione tecnica di Mario Riontino e promosso dalla Regione Puglia per diversificare l’offerta turistica, destagionalizzandola e favorendo lo sviluppo e la qualificazione di nuovi prodotti turistici dando spazio anche all’inclusione di soggetti diversamente abili.

Alla presentazione sono inoltre intervenuti Antonio Biancofiore presidente dello Speleoclub Sperone, Eleonora Vannoli Cofounder di Garganowunderland, Enzo Pazienza Presidente del centro studi Paglicci e Elizabethy Clini, coach di Yoga e Gong.

L’iniziativa, ideata per incentivare la visita di luoghi meno esplorati del Gargano, offre unesperienza turistica unica, coinvolgente e rigenerante in tre week end (10 e 11 maggio; 17 e 18 maggio; 7 e 8 giugno) che preannunciano il boom della stagione turistica pugliese.

Come spiega l’organizzatore Mario Riontino “Gargano in Movimento è un invito all’azione, alla scoperta e all’esplorazione di un territorio ricco di bellezze naturali e culturali. ‘Movimento’ rappresenta il dinamismo delle esperienze che il Gargano offre“.

Al progetto hanno aderito tantissime realtà associative del nostro territorio e i comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico ed Ischitella.

Il primo week end del 10 e 11 maggio Avventure sensoriali tra natura e cultura sottolinea l’approccio integrato del programma, stimolando tutti i sensi: dalla vista di paesaggi mozzafiato, ai suoni della fauna selvatica, ai profumi delle erbe aromatiche, fino ai sapori autentici della cucina garganica.

Il secondo week end del 17 e 18 maggio Gargano Adventure: Sport e Storia nel Cuore della Natura è stato pensato per coloro che vivono l’energia del movimento e amano il benessere, unendo sport e scoperta, attraversando antiche vie che raccontano storie di pellegrini e avventurieri.

Il terzo ed ultimo week end del 7 e 8 giugno Il Gargano per tutti: Un Viaggio tra miniere, dinosauri e pesca senza barriere,è dedicato alle famiglie con bambini ed ai ragazzi diversamente abili. Tutte le attività saranno svolte e studiate con tutte le accortezze del caso e garantendo a tutti (bambini e disabili) la fruibilità delle stesse, anche quelle con discese nelle miniere, nelle grotte e per le attività sul mare.

Per raggiungere questi tesori nascosti, Gargano in Movimento propone un approccio dinamico e attivo, utilizzando mezzi non tradizionali come trekking, escursioni in jeep, tour in bicicletta, arrampicate o discese in cavità e miniere. L’evento, pensato per un pubblico variegato famiglie con bambini, appassionati di avventure all’aperto e persone con disabilità garantisce accessibilità e inclusività in tutte le attività, creando itinerari adatti a tutti, che stimolino la curiosità e promuovano una interazione autentica con il territorio.

Le esperienze e le escursioni sono tutte gratuite ed offerte dalla Regione Puglia.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito Gargano in Movimento – ExploraPuglia (tel. 0882455504 e 335 1290571 mail: info@explorapuglia.com).