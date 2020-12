I fatti del 2020 raccontati da noi

I nostri auguri per un 2021 pieno di belle notizie

Si chiude un altro anno per SanGiovanniRotondoNET.it che in questo 2020 ha festeggiato 14 anni di attività. Coniugando lavoro e passione, ci siamo ancora e vogliamo esserci per portare avanti il nostro progetto informativo.

Lo scorso dicembre, inaugurando la nuova versione del nostro portale, più moderna e responsive, e il servizio newsletter settimanale, ci eravamo lasciati con la promessa che SanGiovanniRotondoNET.it nel 2020 sarebbe stato raggiungibile anche attraverso una App “per essere sempre con voi… in ogni momento e ovunque voi siate!”

… e infatti, dopo mesi di lavoro silenzioso e certosino, a giugno abbiamo lanciato la nostra App ufficiale per permettere a voi appassionati lettori di avere tutti i contenuti del portale in maniera immediata e a portata di “pollice”.

L’anno che sta per chiudersi resterà per sempre negli annali come annus horribilis, segnato dalla pandemia da Covid 19 che ha sconvolto il mondo e ci ha messo a dura prova sia come collettività che come individui. L’umanità intera ha dovuto vivere un’esperienza globale di incertezza e paura. Da un giorno all’altro abbiamo dovuto sperimentare sacrifici e rinunce e soprattutto abbiamo dovuto imparare a “stare vicini a distanza”, abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto siamo fragili ma anche quanto sappiamo essere migliori di fronte ai problemi, abbiamo imparato a fidarci di più della scienza e abbiamo fissato nuove priorità.

Il lockdown e le restrizioni hanno rivoluzionato la nostra quotidianità rendendo la nostra vita sempre più social in mancanza di contatti “fisici”.

In questa particolare situazione, anche noi di SanGiovanniRotondoNET abbiamo fatto la nostra parte per aggiornarvi in tempo reale di tutto quello che succedeva nella nostra città ma anche a livello nazionale, considerato il particolare momento storico, e soprattutto per starvi vicino.

Come ormai consuetudine vogliamo riproporvi in pillole i principali avvenimenti di questo brutto 2020, che ci sta lasciando con un piccolo segno di speranza e la bella notizia dell’arrivo del vaccino anti-Covid anche nella nostra Casa Sollievo della Sofferenza, con l’auspicio che il 2021 possa essere un anno ricco di sole belle notizie!

GENNAIO

Il 2020 nella nostra città si apre col “botto”: nella notte di San Silvestro una bomba carta danneggia gravemente un bar nel pieno centro cittadino. Amareggiato il proprietario per la mancata presa di posizione da parte delle istituzioni locali.

Michele Emiliano vince le primarie del PD: sarà lui il candidato governatore alle elezioni di primavera. Male l’affluenza nella nostra città, solamente 345 votanti.



Due arresti per spaccio di droga. Saranno molte le reclusioni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra città in tutto l’arco dell’anno.



Intervista esclusiva a padre Franco Moscone nell’anniversario del suo insediamento nella nostra diocesi: “Ognuno faccia la propria parte nella società”, il monito dell’arcivescovo che celebra un anno del suo episcopato.

FEBBRAIO

La Polizia Locale sequestra una discarica abusiva in località Croce del Quarto. “Collaboriamo per tutelare il bene pubblico”, l’invito del comandante Acquaviva ai cittadini.



Si scaldano i motori in vista delle Elezioni Regionali. Il primo sangiovannese a scendere in campo è il piddino Matteo Masciale al fianco di Michele Emiliano.



Notificate 12 lettere di licenziamento ai parcheggiatori della ditta SACAR. Polemica tra l’azienda appaltatrice ed il Comune.

MARZO

Il Premier Conte emana il primo DPCM con le misure messe in atto per contrastare un virus di cui si sa ancora poco o niente. Inizia così il lockdown nazionale con la sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Il Presidente del Consiglio inaugura un nuovo modo di comunicare i provvedimenti che accompagneranno l’Italia nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria. Giuseppe Conte parlerà agli Italiani sempre in conferenza stampa da Palazzo Chigi: entrerà nelle case di tutti e lo farà in streaming sui canali social personali e istituzionali o con le dirette trasmesse anche da molti telegiornali e canali televisivi.

Restare a casa ed evitare di uscire se non strettamente necessario, uso corretto della mascherina, distanziamento di almeno un metro, rispetto delle norme igieniche fondamentali, responsabilità e buon senso saranno le buone pratiche che ci accompagneranno d’ora in poi.

Intanto il Covid si abbatte anche sulla nostra città: stop alle celebrazioni liturgiche nei luoghi di San Pio. Casa Sollievo della Sofferenza sospende le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati e si appresta a diventare centro Covid al servizio di tutta la comunità garganica (e non solo) colpita da questo terribile virus e si moltiplicano le iniziative di solidarietà in favore dell’ospedale e del personale sanitario.

Il Comune attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di San Giovanni Rotondo predisponendo, per tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, un piano di supporto dedicato alle persone in stato di fragilità per il reperimento e la consegna di beni alimentari e farmaci.

Approntato, con un gruppo multidisciplinare di psicologi e psicoterapeuti, anche il progetto “NON SEI SOLO – pronto supporto”, un servizio di sostegno psicologico telefonico gratuito per i cittadini di San Giovanni Rotondo ideato per far fronte ai bisogni e alle esigenze legate all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Padre Franco, durante la Celebrazione vespertina della IV domenica di Quaresima, legge e consegna simbolicamente ai fedeli e ai Gruppi di preghiera la Supplica a san Pio da Pietrelcina in tempo di “coronavirus” , che lui stesso ha scritto per chiedere l’intercessione al frate con le stimmate.

Il 25 marzo, data in cui, secondo gli studiosi, Dante Alighieri avrebbe iniziato la sua discesa agli Inferi, si celebra sui social la prima Giornata dedicata al Sommo Poeta.

L’amministrazione promuove l’iniziativa “Spesa sospesa” per dare sostegno alle famiglie in difficoltà.

Tutta l’Italia commemora le vittime del Covid. I sindaci rendono omaggio simbolicamente a coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Anche il Sindaco Crisetti osserva un minuto si silenzio dinanzi al Municipio cittadino.

APRILE

Distribuiti i buoni alimentari destinati dal Fondo erogato dal Governo in aiuto alle famiglie per comprare beni di prima necessità vista la difficile situazione economica che si è creata a causa dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.

Il Sindaco Michele Crisetti si reca sulla tomba di Padre Pio per affidare la città al Santo e chiedere protezione dal Coronavirus. Il primo cittadino lascia nella cripta il gonfalone di San Giovanni Rotondo. Lo stendardo si trova ancora lì in attesa di tornare a palazzo san Francesco quando l’emergenza sarà rientrata definitivamente.

Il messaggio di padre Franco Moscone in occasione della Santa Pasqua in tempo di pandemia: “Stiamo vivendo una Quaresima sconvolgente e speciale… ma la Pasqua arriverà, e sarà Risurrezione. Non lasciamoci prendere dall’angoscia: il Signore ci chiama ed accompagna alla Risurrezione anche nella stagione segnata dalla pandemia del coronavirus!”

Intanto ci si appresta a festeggiare la prima Pasqua in regime di lockdown: vietato ogni tipo di spostamento. Stretta su esercizi commerciali e rafforzamento dei controlli sul territorio

Per affrontare e superare ansie, paure e incertezze legate a questa condizione così particolare arrivano su SanGiovanniRotondoNET gli appuntamenti settimanali da leggere e da guardare del team di esperti del progetto “NON SEI SOLO – pronto supporto”.

Il Sindaco chiede alla Regione provvedimenti di aiuto concreto per il settore turistico così fortemente danneggiato dalle restrizioni del Governo. Ristoratori e operatori turistico-commeriali lanciano il loro grido di aiuto con un flash mob di protesta dinanzi a Palazzo di Città: sedie vuote e consegna delle chiavi delle loro attività nelle mani del Sindaco.

MAGGIO

Addio a Peppino Cocomazzi, storico presidente della locale squadra di calcio AC San Giovanni

Il Comune in prima linea sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Stanziati 330.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi. Primi passi per l’introduzione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Partono i lavori per la realizzazione del collettori di fogna bianca.

L’amministrazione Crisetti approva il Bilancio di Previsione e proroga la scadenza della prima rata Tari.

Si conclude con un ottimo riscontro il progetto “Spesa Sospesa”. L’iniziativa, lanciata dal Comune durante i mesi di lockdown, ha permesso di aiutare centinaia di famiglie in difficoltà economiche con il lavoro sinergico di Comune, Caritas e Associazioni di volontariato. Il grande cuore dei cittadini di San Giovanni Rotondo ha fatto la differenza in questo difficile periodo.

GIUGNO

Il nostro portale lancia la nuova App: tutte le notizie di SanGiovanniRotondoNet.it a portata di “pollice”. Una grande novità per essere sempre al passo coi tempi e tenere aggiornati tutti i nostri lettori sulle notizie che riguardano la nostra città.

Design accattivante, stessi contenuti del portale, funzionale e dinamica, contraddistinta dal nostro inconfondibile logo social… la App di SanGiovanniRotondoNET.it è scaricabile gratuitamente sugli store Apple e Google.

Parte in Puglia la sperimentazione di Immuni: l’App di contact tracing servirà a monitorare il contagio nella Fase 2.

Inaugurati 18 nuovi alloggi popolari in via Massa. Finisce una lunga attesa per tante famiglie sangiovannesi assegnatarie da anni di una abitazione.



Un nostro articolo porta all’attenzione di cittadini e amministratori una “criticità” ambientale provocata dalla fuoriuscita di liquido dal contenitore dell’isola ecologica di viale della Gioventù adibito alla raccolta degli oli esausti. Segnaliamo la presenza di una patina oleosa sul marciapiede antistante l’ingresso principale del Parco del Papa e sul fondo stradale. Problema che doveva essersi verificato da diverso tempo… ma, purtroppo, era passato inosservato. Nel giro di un paio di giorni la ditta incaricata del servizio sostituisce il contenitore e rimuove dal marciapiede buona parte dell’olio fuoriuscito.

Fra’ Maurizio Placentino rieletto Ministro Provinciale dei Frati cappuccini della provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.



LUGLIO

Ufficiale lo slittamento delle Elezioni Regionali a settembre: tanti i candidati sangiovannesi che prenderanno parte alla competizione elettorale.

San Giovanni Rotondo adotta per la prima volta il regolamento di Polizia Urbana. Tra i provvedimenti anche il Daspo per chi non rispetta le regole. Crisetti: “Importante passo verso la città normale”.



Al via i lavori per la difesa idrogeologica in Valle Scura e Valle Faina. “Una manutenzione del territorio corretta e sostenibile”, commenta il primo cittadino.

Dopo il riscontro positivo del precedente progetto Non sei solo – Pronto supporto… da leggere, che ci ha tenuto compagnia da metà aprile a fine giugno prende il via Virtual…Mente: la nuova rubrica di approfondimento psicologico che offre spunti di riflessione e semplici consigli per riuscire a compiere dei piccoli ma significativi cambiamenti alla quotidianità, utili per migliorare il benessere di ciascuno e favorire una migliore conoscenza di questa disciplina .

Fra’ Modestino verso gli onori degli altari: emanato l’Editto per la Beatificazione e la Canonizzazione del figlio spirituale di Padre Pio.

AGOSTO

Inaugurata dopo anni di lavoro e di beghe burocratiche la nuova sede ASL in corso Roma.

SETTEMBRE

Compie 5 anni l’istituto di Medicina Rigenerativa di Casa Sollievo. Il direttore scientifico Angelo Vescovi: “Ricerca nel pieno rispetto della vita umana”.



Il leader della Lega Matteo Salvini fa tappa nella nostra città a una settimana dal voto per le regionali. Contestazioni in una blindatissima Piazza dei Martiri.

Presentazione del P.E.B.A. (Piano eliminazione delle Barriere Architettoniche) e inizio dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città.

La nostra città e tutto il mondo del calcio dilettantistico regionale piangono Rocco Augelli, scomparso a soli 35 anni dopo aver lottato per due anni contro un terribile male.

Michele Emiliano batte Raffaele Fitto e si riconferma per altri 5 anni governatore della Regione Puglia. Delusione per i 9 candidati sangiovannesi: nessuno riesce a conquistare un seggio in via Gentile.

Nominato un referente comunale per la lotta e la prevenzione al randagismo. Al via anche una campagna di sensibilizzazione per le adozioni dei cani in canile.

L’emergenza Covid torna a far capolino sulla nostra città: chiusi alcuni plessi scolastici a pochi giorni dalla riapertura delle attività didattiche.

OTTOBRE

La temuta seconda ondata del Covid è arrivata anche in Puglia. Il Governo vara nuovi provvedimenti per limitare la diffusione del contagio. Stretta su attività commerciali e manifestazioni pubbliche.

100 anni fa l’eccidio del 14 ottobre 1920 in cui morirono 14 nostri concittadini.



Cambi di direzione nel PD e richieste di azzeramento della Giunta, o quanto meno di verifiche sui risultati raggiunti dai singoli assessori, lasciano presagire che potrebbero aprirsi le prime crepe nella maggioranza di governo cittadina.

Casa Sollievo presenta il robot Pepper, la robotica al servizio degli anziani. L’interazione tra robotica e assistenza clinica è realtà.



A San Giovanni Rotondo è emergenza Covid. Il Sindaco sospende le attività didattiche in presenza per tutti i gradi di istruzione. Contagi in esponenziale aumento in città. Tanti ricoveri, critica la situazione anche in Casa Sollievo.

NOVEMBRE

Parlando agli italiani da palazzo Chigi il Premier sintetizza i punti salienti delle nuove misure restrittive: in base alla gravità della situazione epidemica e degli ospedali, l’Italia viene divisa in tre aree con misure via via più restrittive: aree ad alto rischio segnalate di ROSSO, aree a rischio medio-alto indicate di ARANCIONE e aree a rischio moderato identificate con il colore GIALLO.

La Puglia è in zona ARANCIONE.

Casa Sollievo amplia l’offerta dei servizi on line. Sarà possibile scaricare referti di laboratorio e radiologici direttamente sul proprio dispositivo.

Il consigliere Mauro Ciavarella viene “epurato” dal gruppo dei Riformisti per dissidi interni al movimento politico: in riunione di maggioranza, aveva richiesto l’azzeramento della Giunta mentre il resto del gruppo era su posizioni nettamente più caute, tese alla verifica sul piano programmatico degli obiettivi.

Il Covid colpisce anche i luoghi di San Pio: contagiata la quasi totalità della comunità francescana del convento di Santa Maria delle Grazie.

Al via la raccolta di plasma iperimmune per i pazienti Covid in Casa Sollievo della Sofferenza.

Si conclude una stagione amara per Michele Pirro che, nonostante le difficoltà, riesce a contribuire alla conquista del titolo costruttori in Moto GP per la Ducati. Il pilota sangiovannese è stato riconfermato come test drive dalla casa di Borgo Panigale per altri tre anni e sarà in pista con la moto ufficiale come wild card in MotoGP in tre appuntamenti della prossima stagione.

DICEMBRE

La Conferenza Episcopale Italiana presenta con una conferenza stampa online la terza edizione italiana del Messale Romano. Il nuovo libro liturgico diventerà obbligatorio a partire dalla prossima Pasqua, ossia dal 4 aprile 2021, anche se molte diocesi hanno deciso di adottare la nuova traduzione dalla prima domenica d’Avvento.

Le principali novità a Messa: le modifiche al Padre Nostro, al Gloria e al nuovo saluto finale che sarà «Andate e annunciate il Vangelo del Signore».

Polemiche per l’affidamento dei servizi della biblioteca comunale ad alcune associazioni. Crisetti: “La biblioteca Michele Lecce tornerà a vivere e diventerà polo culturale di riferimento”.

In Casa Sollievo compie dieci anni la Banca del latte umano donato. Record di donazioni nell’anno del Covid.



Il comune di San Giovanni Rotondo aderisce al “Manifesto della comunicazione non ostile”, un’iniziativa sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole per migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete.

Sarà ristrutturata dopo cento anni la Vittoria Alata, il monumento sito in Piazza Europa che ricorda il sacrificio dei nostri concittadini morti in guerra.



Forte preoccupazione che nel periodo natalizio la curva dei contagi possa subire un’impennata, il Presidente del Consiglio illustra il Decreto Natale: nei festivi e prefestivi l’Italia diventa zona rossa, mentre sarà arancione nei giorni feriali.

Il Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti si racconta alla Redazione di SanGiovanniRotondoNET in una lunga ed esclusiva intervista.

È il giorno del Vaccine Day europeo: Casa Sollievo della Sofferenza è tra i primi istituti in Italia ad avere le dosi del vaccino anti-covid prodotto da Pfizer-BioNTech. Vaccinati i primi dieci operatori sanitari che in questi mesi sono stati in prima linea nella gestione dell’emergenza. Entusiasta il Direttore Generale dell’Opera di San Pio Michele Giuliani: “Da oggi possiamo iniziare a sperare in un futuro migliore”.