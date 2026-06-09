I “Guardiani di Boba” protagonisti al ‘World dog show’ di Bologna

Trionfo per una cucciola proveniente dall’allevamento sangiovannese

L’eccellenza cinofila italiana sale sul tetto del mondo e lo fa giocando in casa. Al World Dog Show 2026, l’evento più atteso e prestigioso dell’anno a livello internazionale, svoltosi nei padiglioni della Fiera di Bologna lo scorso 5 Giugno, una meravigliosa cucciola di Cane Corso italiano ha lasciato il segno, scrivendo una pagina indimenticabile per questa storica razza.

La protagonista della kermesse si chiama TIERRA DE PASION TAIPAN cucciola di Cane Corso Italiano di 4 mesi, appartenente al kennel “DEI GUARDIANI DI BOBA”, gestito dal sangiovannese d’adozione Marco Esposito e dalla moglie Maria Pia Piano.

Sotto gli occhi attenti dell’esperto Giudice Nuzzo Francesco Di Paola, TAIPAN da subito ha dimostrato un portamento fiero e maestoso, incarnando già in questa tenera età l’essenza stessa del vero Cane Corso. Chiamata a confrontarsi con le altre femmine nella sua categoria Classe Baby e dopo una lunga valutazione di tutte, è stata proclamata campionessa mondiale di categoria, oltre ad essere insignita del titolo di BOS (Best Opposite Sex).

Un traguardo eccezionale frutto di un grande e duro lavoro tenutosi in pochissimo tempo visto che la piccola campionessa era giunta nell’allevamento sangiovannese nei primi giorni di maggio dal prestigioso allevamento TIERRA DE PASION di Siracusa che negli anni si è distinto per aver selezionato e cresciuto esemplari di Cane Corso Italiano e Mastino Napoletano capaci di trionfare in numerosi ed importanti concorsi di bellezza in Europa e nel Mondo.

Aspettando ora la sua “evoluzione” nella crescita e delle sue future esposizioni di bellezza in Italia ed in Europa, il Kennel “DEI GUARDIANI DI BOBA” brinda a questo suo traguardo frutto di tanta passione, dedizione, sacrificio per questa amata razza italiana: un motivo di immenso orgoglio per tutta la cinofilia italiana e il nostro territorio dove il Cane Corso, dogo di Puglia italiano, ha le proprie origini ed è una delle razze italiane più amate e diffuse al mondo.