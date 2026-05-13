Al via la finale della Ⅳ edizione: talento, inclusione e il ricordo di Gianni Armiento

Il 14 maggio 2026, alle ore 16:00, la cornice dell’Hotel Gran Paradiso SPA ospiterà l’atto conclusivo della quarta edizione del contest gastronomico “Il mio Giorno da Chef”.

L’iniziativa nasce da un’idea di Serafino Graziano Leuzzi, presidente dell’APS “Gli Amici di San Pio”, federata FISH Puglia. L’associazione è impegnata nella tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei soggetti fragili quali gli anziani.

Molto più di una competizione culinaria, l’evento rappresenta un manifesto di inclusione sociale e riscatto attraverso l’arte della cucina. L’edizione di quest’anno si arricchisce di una presenza istituzionale di altissimo rilievo: sarà infatti ospite d’onore Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), a testimonianza dell’importanza nazionale dell’iniziativa.











Dieci finalisti si sfideranno ai fornelli affrontando l’insidia della “Mystery Box”. In un tempo prestabilito, i concorrenti dovranno trasformare ingredienti a sorpresa in creazioni gourmet, venendo valutati da una giuria tecnica su cinque criteri fondamentali: gusto, creatività, presentazione, autonomia e gestione del tempo. Tuttavia, il vero cuore della gara risiede nelle storie dei partecipanti: percorsi di coraggio e determinazione che abbattono le barriere del pregiudizio.

Protagonisti operativi della manifestazione saranno i ragazzi del “Papillon verde” del Centro polivalente “Emma Francavilla”. Non semplici spettatori, ma figure attive che cureranno l’accoglienza e prenderanno parte alla gara, offrendo una testimonianza concreta di come la professionalità e l’integrazione possano fondersi in un unico, armonioso servizio.

«“l mio Giorno da Chef” non è soltanto una competizione, ma un messaggio forte di inclusione, dignità e valorizzazione delle persone. Attraverso il talento e la condivisione, dimostriamo che nessuna barriera può fermare chi ha voglia di mettersi in gioco. — ha sottolineato Serafino Graziano Leuzzi, presidente dell’APS “Gli Amici di San Pio” — Questa edizione, inoltre, sarà dedicata con profonda emozione alla memoria di Gianni Armiento, il cui esempio umano continuerà a vivere in ogni gesto di questa manifestazione».