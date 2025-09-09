Il Procuratore Nicola Gratteri a San Giovanni Rotondo

Al via la seconda edizione della rassegna “Letteratura e Territorio”, promossa dalla BCC

Sarà il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, il primo ospite della seconda edizione di “Letteratura e Territorio”, il prossimo 27 settembre, alle 18.00, nella cornice dell’Auditorium “Mary Pyle” del Santuario di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.

Gratteri presenterà il volume “Una Cosa sola”, scritto insieme allo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, un’opera che affronta con rigore e chiarezza il tema della lotta alle mafie, offrendo uno sguardo approfondito sui meccanismi del potere criminale e sulla necessità di fermarli prima che sia troppo tardi.

La rassegna culturale – promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo, in collaborazione con Gargano Vita e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e dell’Università degli Studi di Foggia – sia nella precedente edizione, che nella “Summer edition” appena conclusa, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermandosi come uno degli eventi culturali più seguiti e attesi sul territorio.

“Siamo orgogliosi di aprire la seconda edizione di “Letteratura e Territorio” con la testimonianza di un uomo delle istituzioni come Nicola Gratteri – dichiara il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino –. La sua presenza rappresenta un’occasione unica per il nostro territorio che ha sempre più bisogno di voci forti e autorevoli, per dimostrare che la giustizia e la legalità sono imprescindibili e fondamentali per lo sviluppo economico e sociale.

Dopo il successo della prima edizione e della “Summer Edition”, questa nuova stagione conferma la bontà del percorso intrapreso: “Letteratura e Territorio” non è solo una rassegna culturale, ma uno spazio di confronto che nasce dal legame tra la nostra Banca e la comunità. La missione della BCC San Giovanni Rotondo è proprio questa: essere vicina ai cittadini, sostenere iniziative che contribuiscano a far maturare senso critico, consapevolezza e responsabilità. Siamo convinti che eventi come questo abbiano la forza di incidere positivamente, soprattutto sulle giovani generazioni, che rappresentano la vera speranza di cambiamento”.

A sottolineare, infine, il ruolo sociale e culturale dell’iniziativa, anche il Presidente di Gargano Vita, Donato Antonacci:

“Con la seconda edizione di “Letteratura e Territorio” vogliamo ribadire che la cultura è uno strumento fondamentale di crescita e coesione. Grazie al sostegno della BCC San Giovanni Rotondo, la nostra comunità può continuare a vivere appuntamenti che mettono al centro la parola, l’ascolto e il legame profondo con il territorio”.

«Oggi le mafie non sparano, ma il loro potere non è mai stato così forte.»



In questo nuovo saggio Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ci riportano nel cuore oscuro della criminalità organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e di – mostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, «una cosa sola».

Abbandonata la plateale violenza del passato, le mafie oggi sono vere e proprie imprese globali, capaci di gestire transazioni economiche complesse, nascondere i loro guadagni attraverso il riciclaggio e collaborare con grandi reti di criminalità internazionale. Il loro potere, ormai, si estende ovunque, dall’Europa all’America Latina, dall’Africa all’Asia, infiltrando le istituzioni e minando la stabilità delle economie locali. Grazie a una raffinata strategia di mimetismo, approfittando di regole deboli e della complicità dei colletti bianchi, le mafie si sono insinuate in molti settori chiave, quali la finanza, le grandi opere, le energie rinnovabili, l’immobiliare. Dai paradisi fiscali ai circuiti finanziari digitali, le loro attività illecite sono ormai una parte imprescindibile del sistema economico mondiale. Attraverso un’analisi lucida e documentata, testimonianze dirette e casi studio, gli autori mostrano come questo legame sempre più stretto tra mafia, politica e imprenditorialità stia compromettendo non solo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma anche la crescita e lo sviluppo economico dei paesi corrotti. E solle vano una domanda, tanto urgente quanto inquietante: se le mafie non sono più visibili, sarà possibile fermarle prima che sia troppo tardi? Poiché «il loro silenzio è il nostro allarme più grande, e ignorarlo significa cedere alla loro nuova e devastante forma di potere».

Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo. Insegna, fra l’altro, Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University. Ha scritto oltre cinquanta libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Da Bad Blood è stata tratta una serie televisiva di grande successo. È autore, con Maria Barillà e Vittorio Amaddeo, di Quando la ‘ndrangheta scoprì l’America.

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrini e padroni, Fiumi d’oro, Storia segreta della ‘ndrangheta, La rete degli invisibili, Ossigeno illegale, Complici e colpevoli, Fuori dai confini e Il grifone.