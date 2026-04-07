In ricordo di Ilaria e Luciana Pia

Ieri il 17° anniversario del terremoto de L’Aquila

Ieri, lunedì 6 aprile, la città di San Giovanni Rotondo ha ricordato il sacrificio delle due nostre giovani concittadine Ilaria Placentino e Luciana Pia Capuano nel 17mo anniversario del sisma che devastò L’Aquila e l’Abruzzo.

Erano le 3.32 del 6 Aprile del 2009 quando una terribile scossa di terremoto colpì l’Abruzzo e in particolare la città capoluogo: 309 vite spezzate, tra le quali quelle di tanti studenti universitari rimasti intrappolati sotto le macerie della Casa dello Studente de L’Aquila.

Tra loro anche le nostre Ilaria Placentino e Luciana Pia Capuano, entrambe iscritte alla facoltà di Medicina e Chirurgia, i cui sogni si spezzarono in quella tragica notte lasciando un dolore ancora scolpito nel cuore di tutti i sangiovannesi.

Ieri mattina si è tenuta la consueta cerimonia di commemorazione presso il monumento “Silenzio” posto alla rotatoria tra viale Aldo Moro e via San Salvatore.

San Giovanni Rotondo non dimentica le sue giovani figlie perite in quella terribile notte di lacrime e dolore.