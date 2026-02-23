Domani all’ITE ‘Di Maggio’ la scuola che fa impresa

Gli studenti e studentesse dell’ITET “Luigi Di Maggio” saranno i protagonisti dell’ Innovation & Creativity Camp in programma domani 24 febbraio, un evento che mette al centro il talento giovanile e la capacità di immaginare nuove traiettorie di sviluppo per il territorio.



L’iniziativa nasce dall’incontro tra Junior Achievement Italia e l’ecosistema Economia in Azione, all’interno del progetto nazionale S.U.D. – Scuole Unite per il Domani, attivo da novembre 2025 e finanziato dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Un progetto che unisce tre scuole del Mezzogiorno – in Sicilia, Campania e Puglia – con un obiettivo chiaro: contrastare la dispersione scolastica e costruire un ponte concreto tra scuola, impresa e comunità.



Durante la mattinata, gli studenti presenteranno le proprie soluzioni dedicate alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità e all’innovazione sociale davanti a una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo. Non una semplice esercitazione, ma un vero confronto pubblico, dove le idee diventano proposte e le competenze si misurano con la realtà.

“L’evento rappresenta un momento chiave del percorso – spiega Marina D’Ambrosio, Direttrice Sud Italia di Junior Achievement – perché trasforma l’educazione imprenditoriale in esperienza concreta e responsabilizzante per i giovani”.

Il modello didattico integra la metodologia esperienziale di Junior Achievement con il Talents in Azione Approach dell’ecosistema Economia in Azione, ideato e coordinato territorialmente dalla prof.ssa Angela De Leo. Un percorso che unisce educazione emozionale, laboratorio e autoimprenditorialità, rendendo studenti e studentesse protagonisti attivi nella costruzione di soluzioni reali per il Gargano. Affiancati da mentori provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, i ragazzi sviluppano competenze chiave per il futuro: lavoro di squadra, organizzazione, comunicazione strategica, problem solving. “La scuola oggi è chiamata a generare opportunità – sottolinea il Dirigente Scolastico, prof. Rocco D’Avolio – offrendo agli studenti spazi in cui progettare, sperimentare e costruire fiducia in sé stessi“.



La giornata del 24 febbraio sarà anche l’occasione per rafforzare e ampliare la rete territoriale di Economia in Azione, che coinvolge già istituzioni, università, sistema camerale e mondo bancario, e che si estenderà ai Comuni limitrofi del Gargano. “Un’alleanza educativa e strategica – riferiscono i referenti del progetto – che punta a rendere i giovani non spettatori, ma protagonisti consapevoli dello sviluppo locale. Perché il futuro del territorio passa dalle loro idee. E dalla capacità degli adulti di credere in esse”.