Job day per orientare al lavoro

Il 9 maggio il primo appuntamento del progetto promosso dall’Amministrazione Comunale con la misura “Punti Cardinali”

Si svolgerà martedì 9 maggio 2023 il primo dei Job Days promossi dal Comune di San Giovanni Rotondo dedicati al mondo del lavoro per generare occasioni di incontro e confronto con aziende del territorio ed esperti del settore. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “POOL ORIENTA – Partecipazione, Orientamento, Occupazione, Lavoro”, il progetto avviato con l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. «Siamo davvero felici per l’avvio di questo progetto che diventa un’occasione importante per favorire la formazione e l’attivazione di possibili percorsi lavorativi per i ragazzi del nostro territorio e per tutte le persone in condizioni di fragilità sociale ed economica» hanno spiegato Maria Pia Patrizio e Lucia Palladino, rispettivamente assessori alle Politiche Sociali e all’Istruzione del comune di san Giovanni Rotondo.

«Siamo consapevoli delle difficoltà che incontrano molte persone nel trovare un’occupazione stabile e di qualità e, per questo motivo, ci impegneremo sempre per promuovere iniziative concrete di questo tipo che possano aiutare a migliorare la loro situazione. Siamo convinti che, attraverso la creazione di queste reti di servizi, sarà possibile creare nuove opportunità per il nostro territorio e per tutti coloro che vi risiedono» il commento del sindaco Michele Crisetti.

Il momento di formazione e confronto è in programma presso il Chiostro del Comune di San Giovanni Rotondo, piazza dei Martiri 5, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, a neodiplomati, studenti universitari, neolaureati e, più in generale, ai giovani adulti fino ai 29 anni e disoccupati o inoccupati di lunga durata, persone occupate che vogliono ricollocarsi professionalmente, disabili, migranti e donne vittime di violenza. Il tema del primo Job Days è “Atelier self marketing e personal branding per l’acquisizione delle buone prassi nella ricerca attiva del lavoro”. All’incontro prenderanno parte: Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo; Maria Pia Patrizio, assessore alle politiche Sociali del Comune di San Giovanni Rotondo; Lucia Palladino, assessore all’Istruzione del Comune di San Giovanni Rotondo; Angelo Ricucci, segretario generale Funzione Pubblica CGIL di Foggia; Silvia Pellegrini, direttore dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Regione Puglia; Angelo Silvestri, il Responsabile dei Servizi Anpal per Puglia e Basilicata; Marcello Perulli, Segretario Territoriale CISL e Luigi Giorgione, Segretario Territoriale UIL.

Il progetto“POOL ORIENTA” – che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Cantieri di Innovazione Sociale – Società Cooperativa Sociale, ITCA Fap Onlus – ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Anche per questo, alle ore 17.00 si svolgerà alla presenza di Rosa Barone, assessore al Welfare della Regione Puglia, e Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, l’inaugurazione dell’Orientation Desk. Si tratta di uno sportello specialistico per l’orientamento scolastico e professionale in cui gli operatori offrono informazioni ai cittadini utili per scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. L’Orientation Desk è attivo: lunedì e venerdì ore 8-14 e dal martedì al giovedì ore 9-13, presso il Comune di San Giovanni Rotondo in piazza dei Martiri 5; lunedì e venerdì ore 15-18 e dal martedì al giovedì ore 14-20 presso l’ITCA Fap Onlus in via Luigi Amigò 1.