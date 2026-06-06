L’ASD San Giovanni riparte da Paolo Augelli

Il tecnico sangiovannese guiderà la squadra della sua città

Con la domanda di ripescaggio in Prima Categoria pronta da inoltrare alla FIGC Puglia, dopo l’amara retrocessione sul campo di questa stagione, l’ASD San Giovanni Rotondo guarda comunque con fiducia al futuro ed è già al lavoro per gettare le basi della stagione 2026/2027, a prescindere dalla categoria e dal campionato che si andrà a disputare.

La società gialloblù questa mattina ha annunciato Paolo Augelli come nuovo allenatore della Prima Squadra. Ex giocatore dal talento cristallino, assieme all’indimenticato fratello Rocco, da qualche stagione ha intrapreso la carriera di allenatore togliendosi grandi soddisfazioni in piazze importanti e blasonate come Candela e Manfredonia, dove quest’anno è andato ad un passo dal salto di categoria in Promozione.

Tecnico di esperienza e grande competenza, mister Paolo Augelli è stato chiamato a guidare il progetto gialloblù nella prossima stagione per riportare il calcio sangiovannese ai fasti di un tempo.

Interpellato dalla nostra redazione mister Augelli si è detto entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura, voglioso di riportare il calcio locale su palcoscenici più blasonati e prestigiosi.

Al suo fianco ci sarà il confermatissimo Antonio Campanile, che continuerà altresì il suo percorso alla guida della formazione Under 19, dopo l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione.

«Accogliamo con entusiasmo Paolo Augelli nella famiglia ASD San Giovanni Rotondo» – dichiara il Presidente Benito Ripoli. «Siamo convinti che la sua professionalità, la sua visione calcistica e la sua esperienza rappresentino un valore aggiunto importante per la nostra società. La conferma di Antonio Campanile inoltre era per noi una priorità. Il lavoro svolto con l’Under 19 ha prodotto risultati importanti e soprattutto ha posto basi solide per il futuro dei nostri giovani».