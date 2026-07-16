L’estate sangiovannese parte in musica

Al via il cartellone degli eventi estivi con quattro concerti di piazza

L’estate sangiovannese prende ufficialmente il via con cinque serate all’insegna della buona musica, del divertimento e della voglia di stare insieme.

Con il cartellone degli eventi di agosto ancora in fase di definizione, l’amministrazione comunale ha inteso regalare a cittadini e turisti alcune serate musicali in questo caldo luglio denominate “Ritmi d’estate sangiovannese“. Sarà un’estate ricca di eventi pensati per far vivere la città, valorizzare il centro e regalare momenti di aggregazione a tutta la comunità.

Si parte domani venerdì 17 luglio alle ore 21.00 con una serata all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme.

Protagonisti saranno DJ Sasà e le scuole di ballo, che trasformeranno Piazza dei Martiri in una grande pista a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori con ritmi travolgenti e tanta energia.

Sabato 18 luglio (Piazza dei Martiri, ore 21.00) ci sarà una serata dedicata alle atmosfere raffinate e coinvolgenti della musica jazz.

Protagonisti saranno i Sophisticated Jazz Quintet, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio musicale fatto di eleganza, ritmo e grandi sonorità. Un appuntamento pensato per chi ama la musica dal vivo e desidera trascorrere una piacevole serata estiva nel cuore della città, tra cultura, condivisione e bellezza.

Domenica 19 luglio, il palco dell’estate sangiovannese ospiterà i Terraròss, uno dei gruppi più apprezzati della scena della musica tradizionale del Sud Italia, capace di unire ricerca, passione e spettacolo in un coinvolgente viaggio tra pizziche, tarantelle e sonorità della nostra terra. Appuntamento sempre alle 21.00 in Piazza dei Martiri.

Uno spettacolo ricco di energia, ritmo e tradizione che farà ballare e cantare il pubblico, valorizzando il patrimonio culturale e musicale della Puglia. Un appuntamento da non perdere, pensato per cittadini, famiglie e visitatori, all’insegna della musica, della condivisione e dell’identità del nostro territorio.

Lunedì 20 luglio, sempre alle ore 21:00, Piazza dei Martiri si accenderà con l’energia e le emozioni de I Gargarensi, protagonisti di una serata che celebra le nostre radici, la tradizione e l’identità del territorio. Un viaggio tra musica, cultura e passione, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera unica,

Mercoledì 22 luglio, questa volta alle ore 22.00 in Piazza Europa, San Giovanni Rotondo avrà l’onore di ospitare i Collage, storica band della musica italiana, protagonisti di un concerto che farà rivivere al pubblico i grandi successi che hanno segnato intere generazioni. La data rientra nel loro Rinasco Tour 2026. L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e intrattenimento per cittadini, visitatori e turisti, contribuendo ad animare il centro cittadino con uno spettacolo di qualità.

Intanto l’Amministrazione comunale comunale ha varato la programmazione di altri eventi per il mese di luglio.

A brevissimo sarà pubblicato anche il calendario completo degli eventi di agosto, con tante altre iniziative e sorprese che accompagneranno l’estate fino alla sua conclusione.

“Abbiamo lavorato – dichiarano dall’Amministrazione Comunale – con impegno per realizzare un programma pensato per animare e valorizzare ogni singola data, offrendo un calendario ricco di musica, spettacoli, cultura, sport, intrattenimento e appuntamenti dedicati a tutte le età. Vi invitiamo a consultare il programma, a condividerlo e, soprattutto, a vivere insieme a noi ogni appuntamento. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere insieme queste serate all’insegna della musica, delle emozioni e della convivialità”



