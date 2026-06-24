La rassegna culturale della BCC ritorna con grandi firme del giornalismo, della letteratura e delle istituzioni

Dopo il successo delle precedenti edizioni e lo straordinario riscontro dello Street Book Festival dello scorso mese di maggio, torna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”, la rassegna culturale promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e Gargano Vita che, dall’11 luglio al 28 agosto prossimi, porterà nei principali centri del Gargano alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale, giornalistico e istituzionale italiano.

Giunta alla sua seconda edizione estiva, la manifestazione conferma la volontà della BCC San Giovanni Rotondo di investire nella cultura come strumento di crescita sociale e di valorizzazione del territorio, proponendo un calendario di incontri di alto profilo con autori capaci di interpretare e raccontare il nostro tempo.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano quelli con Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei Ministri, che il 26 luglio a San Giovanni Rotondo presenterà il suo libro Una nuova primavera, e con Michele Emiliano, già Presidente della Regione Puglia, che il 25 agosto, a Carpino, dialogherà con il pubblico a partire dal volume L’alba di San Nicola.

Il cartellone vedrà inoltre protagonisti la giornalista di Sky TG 24, Mariangela Pira, una delle voci più autorevoli dell’informazione finanziaria italiana; Alessandro Cassieri, storico inviato Rai e profondo conoscitore degli scenari geopolitici internazionali; le scrittrici Carola Benedetto e Luciana Ciliento con una riflessione dedicata all’educazione alla pace; Lucrezia Cilenti, ricercatrice, divulgatrice scientifica, biologa marina del CNR, e l’evento speciale dedicato a Franco Battiato, con Gianfranco D’Adda e Walter Pistarini, collaboratori storici dell’artista siciliano.

A chiudere la rassegna saranno inoltre due importanti voci della letteratura contemporanea: Erica Mou, tra gli autori proposti al Premio Strega, e Cosimo Damiano Damato, scrittore, regista e autore tra i più apprezzati nel panorama culturale nazionale.

Gli incontri si svolgeranno tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Carpino, Torre Mileto e San Giovanni Rotondo, trasformando piazze, chiostri e luoghi simbolo del Gargano in spazi di confronto, approfondimento e partecipazione.

La rassegna è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dall’Università degli Studi di Foggia, oltre che dai Comuni ospitanti gli eventi, e si avvale della collaborazione della libreria Ubik Foggia.

«La cultura rappresenta uno degli investimenti più importanti che una banca di credito cooperativo possa sostenere. Con “Letteratura e Territorio” continuiamo un percorso che negli anni ha prodotto risultati significativi, contribuendo a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e dinamico dal punto di vista culturale. La presenza di ospiti del calibro di Giuseppe Conte e Michele Emiliano, insieme a giornalisti, scrittori e protagonisti della vita pubblica nazionale, testimonia la credibilità raggiunta dalla manifestazione e la qualità del lavoro svolto. Il nostro obiettivo è offrire occasioni di crescita, confronto e partecipazione, perché siamo convinti che lo sviluppo di una comunità passi anche attraverso la diffusione della conoscenza e del pensiero critico», le parole di Giuseppe Palladino, presidente BCC San Giovanni Rotondo.

«Questa seconda Summer Edition conferma la maturità di un progetto che anno dopo anno continua a crescere. Abbiamo costruito un programma che mette insieme esperienze, competenze e sensibilità diverse, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con alcuni dei protagonisti più autorevoli del panorama nazionale. La cultura è uno strumento fondamentale di coesione sociale e di benessere collettivo, valori che sono al centro della missione della nostra mutua. Siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa che valorizza il territorio e crea opportunità di incontro tra le persone e le idee», le parole di Donato Antonacci, presidente di Gargano Vita.