Novena, veglia e festa di San Pio

“Padre Pio, degno figlio di san Francesco” è il tema scelto dalla Fraternità di San Giovanni Rotondo per la novena, la veglia e la festa liturgica di san Pio da Pietrelcina di quest’anno. Le celebrazioni sono ufficialmente entrate nel vivo ieri, 14 settembre, con l’inizio del solenne novenario che guiderà i fedeli verso gli appuntamenti della veglia e della festa solenne.

Questo filo conduttore rappresenta un invito a riscoprire i santi non solo come intercessori a cui rivolgere le nostre preghiere, ma come veri e propri modelli di vita cristiana.

Io ho fatto la mia parte;

la vostra, Cristo ve la insegni

Leg. Maior (XIV, 3; FF 1239)

Il percorso di riflessione si snoda attorno al celebre mandato francescano: «Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni». Un concetto che Padre Pio ha fatto suo e ha rilanciato nel proprio epistolario con un’esortazione forte e diretta: «Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo», richiamando le parole dell’apostolo Paolo. Celebrando il Santo di Pietrelcina, i fedeli sono così chiamati a camminare sulla stessa via di perfezione evangelica tracciata da san Francesco e percorsa da san Pio.

Non si tratta di un semplice accostamento, ma di un profondo legame spirituale che si inserisce nel cammino della Chiesa verso l’ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

La comunione spirituale tra il Serafico Padre e il Frate di Pietrelcina trasforma così la festa liturgica di quest’anno in un vero e proprio laboratorio di fede, per tradurre l’esempio dei due Santi nella quotidianità della propria vita cristiana.

Di seguito il calendario dettagliato degli eventi liturgici.

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 2026

SOLENNE NOVENARIO 2026

Chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina

Lunedì 14 settembre

“Esaltazione della santa Croce”

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Francesco Dileo OFM Cap.

Ministro Provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.

Trentennale della nascita del Servizio Liturgico “Francesco Buenza”

Martedì 15 settembre

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Marco Moroni, OFM Conv.

Custode del Sacro Convento di Assisi.

Mercoledì 16 settembre

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Giulio Michelini, OFM

Docente di esegesi neotestamentaria Istituto Teologico di Assisi.

Giovedì 17 settembre

“Impressione delle Stimmate del Serafico Padre san Francesco”

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede S. Ecc.za Mons. Giuseppe Mengoli

Vescovo di San Severo.

Venerdì 18 settembre

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede Fr. Guglielmo Alimonti, OFM Cap.

Assistente dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell’Abbruzzo.

Sabato 19 settembre

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Nicola Violante OFM

Ministro provinciale di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia – Molise.

21,00 – Fiaccolata Mariana

Domenica 20 settembre

XXV domenica del Tempo Ordinario

Chiesa Santa Maria delle Grazie

10,00 – Liturgia commemorazione stimmate di padre Pio

presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

al termine processione con l’abito delle stimmate da Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio

Chiesa San Pio da Pietrelcina

11,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Nunzio Galantino

Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.

Lunedì 21 settembre

“San Matteo Apostolo – Festa”

17,15 santo Rosario

17,45 Novena in onore di san Pio

18,00 – Celebrazione Eucaristica

presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Autuoro

Arcivescovo di Benevento.

VEGLIA

Martedì 22 settembre

Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina

19,00 – Liturgia di Accoglienza

presiede fr. Aldo broccato OFM Cap.

Rettore del Santuario di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.

20,00 – Catechesi

Prof. Andrea Riccardi

Fondatore della Comunità di Sant’Egidio

21,00 – Adorazione eucaristica vocazionale

presiede Claudio Ricci OFM Cap.

Coordinatore Provinciale Pastorale Giovanile Vocazionale.

22,30 – Santo Rosario

presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.

23,45 – Novena a san Pio

presiede Rinaldo Totaro OFM Cap.

Guardiano del convento di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.

﻿FESTA

Mercoledì 23 Settembre

San Pio da Pietrelcina OFM cap.



Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina

00,15 -Solenne Concelebrazione Eucaristica

Presiede Fr. Silvio do Socorro de Almeida Pereira OFM Cap., Vicario Generale dei Frati Minori Cappuccini.

CHIESA INFERIORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA

7,30 – Concelebrazione Eucaristica

Presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce.

Chiesa San Pio da Pietrelcina

10,00 – Recita del Santo Rosario

A cura della Pastorale Giovanile-Vocazionale dei Frati Cappuccini della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.

11,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica

Presiede Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore dalla Penitenzieria Apostolica.

17,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica

Presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone CRS, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.

A seguire

Atto di affidamento dei bambini a San Pio

Processione con la statua del Santo

Percorso: Chiesa “San Pio da Pietrelcina”, piazzale Santa Maria delle Grazie, viale Cappuccini, piazza Europa, c.so Regina Margherita, c.so Umberto I, Largo 28 Luglio, piazza Europa, viale Cappuccini, Casa Sollievo della Sofferenza, chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina.

Giovedì 24 Settembre

Chiesa San Pio da Pietrelcina

21,00 – Seconda Edizione “Notte di Pace” FRANCESCO

Parole e musica per un mondo senza conflitti.

Con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi.

Tutte le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Padre Pio Tv: