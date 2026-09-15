Novena, veglia e festa di San Pio
“Padre Pio, degno figlio di san Francesco” è il tema scelto dalla Fraternità di San Giovanni Rotondo per la novena, la veglia e la festa liturgica di san Pio da Pietrelcina di quest’anno. Le celebrazioni sono ufficialmente entrate nel vivo ieri, 14 settembre, con l’inizio del solenne novenario che guiderà i fedeli verso gli appuntamenti della veglia e della festa solenne.
Questo filo conduttore rappresenta un invito a riscoprire i santi non solo come intercessori a cui rivolgere le nostre preghiere, ma come veri e propri modelli di vita cristiana.
Il percorso di riflessione si snoda attorno al celebre mandato francescano: «Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni». Un concetto che Padre Pio ha fatto suo e ha rilanciato nel proprio epistolario con un’esortazione forte e diretta: «Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo», richiamando le parole dell’apostolo Paolo. Celebrando il Santo di Pietrelcina, i fedeli sono così chiamati a camminare sulla stessa via di perfezione evangelica tracciata da san Francesco e percorsa da san Pio.
Non si tratta di un semplice accostamento, ma di un profondo legame spirituale che si inserisce nel cammino della Chiesa verso l’ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026).
La comunione spirituale tra il Serafico Padre e il Frate di Pietrelcina trasforma così la festa liturgica di quest’anno in un vero e proprio laboratorio di fede, per tradurre l’esempio dei due Santi nella quotidianità della propria vita cristiana.
Di seguito il calendario dettagliato degli eventi liturgici.
FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 2026
SOLENNE NOVENARIO 2026
Chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina
Lunedì 14 settembre
“Esaltazione della santa Croce”
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione
Eucaristica
presiede fr. Francesco Dileo OFM Cap.
Ministro Provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.
Trentennale della nascita del Servizio Liturgico “Francesco Buenza”
Martedì 15 settembre
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Marco Moroni, OFM Conv.
Custode del Sacro Convento di Assisi.
Mercoledì 16 settembre
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Giulio Michelini, OFM
Docente di esegesi neotestamentaria Istituto Teologico di Assisi.
Giovedì 17 settembre
“Impressione delle Stimmate del Serafico Padre san Francesco”
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede S. Ecc.za Mons. Giuseppe Mengoli
Vescovo di San Severo.
Venerdì 18 settembre
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede Fr. Guglielmo Alimonti, OFM Cap.
Assistente dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell’Abbruzzo.
Sabato 19 settembre
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Nicola Violante OFM
Ministro provinciale di San Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia – Molise.
21,00 – Fiaccolata Mariana
Domenica 20 settembre
XXV domenica del Tempo Ordinario
Chiesa Santa Maria delle Grazie
10,00 – Liturgia commemorazione stimmate di padre Pio
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
al termine processione con l’abito delle stimmate da Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio
Chiesa San Pio da Pietrelcina
11,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Nunzio Galantino
Presidente emerito dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.
Lunedì 21 settembre
“San Matteo Apostolo – Festa”
17,15 santo Rosario
17,45 Novena in onore di san Pio
18,00 – Celebrazione Eucaristica
presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Autuoro
Arcivescovo di Benevento.
VEGLIA
Martedì 22 settembre
Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina
19,00 – Liturgia di Accoglienza
presiede fr. Aldo broccato OFM Cap.
Rettore del Santuario di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.
20,00 – Catechesi
Prof. Andrea Riccardi
Fondatore della Comunità di Sant’Egidio
21,00 – Adorazione eucaristica
vocazionale
presiede Claudio Ricci OFM Cap.
Coordinatore Provinciale Pastorale Giovanile Vocazionale.
22,30 – Santo Rosario
presiede fr. Francesco Dileo, OFM Cap.
23,45 – Novena a san Pio
presiede Rinaldo Totaro OFM Cap.
Guardiano del convento di san Pio da Pietrelcina – San Giovanni Rotondo.
FESTA
Mercoledì 23 Settembre
San Pio da Pietrelcina OFM cap.
Chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina
00,15 -Solenne Concelebrazione Eucaristica
Presiede Fr. Silvio do Socorro de Almeida Pereira OFM Cap., Vicario Generale dei Frati Minori Cappuccini.
CHIESA INFERIORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA
7,30 – Concelebrazione Eucaristica
Presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce.
Chiesa San Pio da Pietrelcina
10,00 – Recita del Santo Rosario
A cura della Pastorale Giovanile-Vocazionale dei Frati Cappuccini della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio.
11,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica
Presiede Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore dalla Penitenzieria Apostolica.
17,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica
Presiede S. Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone CRS, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.
A seguire
Atto di affidamento dei bambini a San Pio
Processione con la statua del Santo
Percorso: Chiesa “San Pio da Pietrelcina”, piazzale Santa Maria delle Grazie, viale Cappuccini, piazza Europa, c.so Regina Margherita, c.so Umberto I, Largo 28 Luglio, piazza Europa, viale Cappuccini, Casa Sollievo della Sofferenza, chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina.
Giovedì 24 Settembre
Chiesa San Pio da Pietrelcina
21,00 – Seconda Edizione “Notte di Pace” FRANCESCO
Parole e musica per un mondo senza conflitti.
Con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi.
Tutte le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Padre Pio Tv:
- in Italia LCN 145 del digitale terrestre, 445 di TivùSat, 852 di Sky;
- sul canale YouTube “Padre Pio Tv”;
- sulle pagine Facebook “Padre Pio Tv” e “Convento Santuario Padre Pio”.