Presentazione della “Corri San Pio” e della “Corsa delle Simpatiche Canaglie”

Il 26 e 27 aprile tornano gli appuntamenti podistici dell’Atletica Padre Pio

Si terrà Martedì 22 Aprile, presso il Chiostro comunale Francesco Paolo Fiorentino con inizio alle ore 18:00, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione della CorriSanpio, gara podistica che si snoderà per le strade di San Giovanni Rotondo il 26 e 27 Aprile con partenza dal Parco del Papa.

San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere la decima edizione della CorriSanPio, gara podistica FIDAL, tappa del circuito Grand Prix Terra dell’Atletica, Campionato Provinciale Master di Società. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo locale, che celebra lo sport e l’aggregazione della nostra comunità.

Anche quest’anno la manifestazione assume un significato particolarmente speciale. Sulla medaglia commemorativa spiccherà la terza stella – in seguito alle edizioni 8 e 9, dedicate rispettivamente ad Antonio Nardella e Nicolas Ciavarella – in onore del nostro socio, atleta e amico Nicola Vergura. Inoltre, il trofeo speciale della categoria SM35 sarà dedicato a Gianpaolo Melchionda, a testimonianza della sua passione per la corsa e del segno indelebile che ha lasciato nei nostri cuori.

Una grande novità per i partecipanti è l’introduzione di iniziative che arricchiranno ulteriormente l’esperienza della giornata. Accanto alla gara FIDAL, l’ASD Atletica Padre Pio celebra con entusiasmo i più piccoli con la 3ª edizione della “Corsa delle Simpatiche Canaglie”. Rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni – con una significativa partecipazione di giovani con esigenze speciali – questa corsa è un vero momento di inclusione e divertimento. Nel contesto dell’evento, ribadiamo la nostra sensibilità verso chi è meno fortunato: anche quest’anno, infatti, una parte delle iscrizioni sarà devoluta a sostegno dei bambini della pediatria oncoematologica dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Visto l’entusiasmo dimostrato lo scorso anno, non potevamo che ripeterci.

Le due manifestazioni sono organizzate con dedizione e passione dalla storica ASD Atletica Padre Pio, che da 23 anni promuove iniziative sportive di eccellenza nella nostra regione.

Non prendete impegni: il 27 aprile si terrà la gara FIDAL, mentre il 26 aprile sarà riservato alla festa per i più piccoli, garantendo un weekend all’insegna dello sport, della solidarietà e della comunità.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo, della Regione Puglia, del CONI, del Comitato Provinciale FIDAL di Foggia, dell’Ospedale CSS e dei Frati Cappuccini.

Un ringraziamento particolare va a chi ci ha dato fiducia: la BCC di San Giovanni Rotondo, Gargano Vita, Letteratura e Territorio, MEDRA SERVIZI, GENTILE Termoidraulica, Chimica URBANO, DE BONIS Groupe, e Conad di San Giovanni Rotondo.

Non mancate a questa grande celebrazione dello sport e della memoria!