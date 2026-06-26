Samuele Lombardi vola ai Campionati Italiani di Ciclismo Categoria Esordienti

Il giovane atleta di San Giovanni Rotondo convocato nella rappresentativa della Puglia

Un’altra bella pagina di sport arriva da San Giovanni Rotondo e porta il nome di Samuele Lombardi, giovane promessa del ciclismo che continua a collezionare risultati e riconoscimenti di prestigio.

Dopo la recente vittoria in una competizione di rilievo e una stagione caratterizzata da numerosi piazzamenti importanti, per il giovane atleta è arrivata una notizia destinata a lasciare il segno nel suo percorso sportivo: la convocazione ufficiale nella rappresentativa della Puglia che prenderà parte ai Campionati Italiani su strada riservati alla categoria Esordienti, in programma il 4 e 5 luglio a Laives, in provincia di Bolzano.

Un traguardo significativo che premia il talento, la determinazione e la costanza dimostrati negli ultimi anni. Indossare la maglia della selezione regionale nella più importante manifestazione nazionale dedicata al ciclismo giovanile rappresenta infatti un onore riservato ai migliori atleti del panorama italiano.

La chiamata del Comitato Regionale Puglia arriva al termine di mesi particolarmente positivi per Samuele Lombardi, protagonista di una crescita continua e costante che non è passata inosservata agli osservatori tecnici regionali. Le sue prestazioni, unite alla recente affermazione in una gara di rilevanza nazionale, hanno confermato qualità atletiche e maturità sportiva ben superiori alla sua giovane età.

Dietro questo importante risultato c’è naturalmente il lavoro quotidiano svolto insieme ai tecnici e ai direttori sportivi che ne hanno accompagnato la crescita, ma anche il sostegno della famiglia, presenza costante e fondamentale in ogni fase del percorso sportivo del giovane ciclista sangiovannese.

Per Samuele, l’appuntamento di Laives rappresenterà molto più di una semplice competizione. Sarà l’occasione per confrontarsi con i migliori talenti italiani della sua categoria, vivere un’esperienza di alto livello e continuare il proprio percorso di formazione sportiva e personale.

L’intera comunità di San Giovanni Rotondo segue con affetto e orgoglio questa nuova avventura, consapevole che la convocazione ai Campionati Italiani costituisce già di per sé un risultato di grande valore.

A Samuele Lombardi vanno i complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto e l’augurio di vivere questa esperienza con l’entusiasmo, la passione e la determinazione che finora lo hanno accompagnato lungo la strada delle sue prime importanti affermazioni sportive.

Un grande in bocca al lupo dalla Redazione di SanGiovanniRotondoNET.it