San Giovanni Rotondo palcoscenico d’eccezione per la Kickboxing

Ottimi risultati per il Teal Valente

Domenica 25 Maggio si è svolto a San Giovanni Rotondo, presso il palazzetto dell’istituto tecnico “Luigi di Maggio“, il 1° Trofeo ASI WTKA di Kickboxing, patrocinato dal Comune di San Giovanni Rotondo e organizzato dal promoter e maestro di kickboxing Matteo Valente (Team Valente GYM LIFE) a cui hanno partecipato 17 società e circa 200 atleti provenienti da Puglia, Campania e Abruzzo.

Tantissimi ragazzi si sono confrontati sulle tre aree di combattimento allestite per l’occasione, un ring e due tatami (i famosi tappeti giapponesi per lo sport da combattimento), provando a conquistare il prestigioso Trofeo ASI .

Tra gli atleti della squadra sangiovannese del Team Valente sono saliti sul ring Christian Placentino, Matteo Ippolito, Francesco Ippolito, Francesco Martino, Violante De Cata, Antonio Rosati, Fabio Natale e Nicolas Ricci.

Tutti hanno affrontato i loro avversari coraggiosamente senza tirarsi mai indietro. Alcuni di loro hanno combattuto più volte confrontandosi in diverse specialità tra cui Kickboxing e boxe, conquistando 6 ori e 2 argenti.

“Speravo di poter organizzare questo evento dal 2014 – dichiara un emozionato Matteo Valente – e finalmente quest’anno abbiamo realizzato questo sogno, con una risposta di pubblico e partecipazione che mi ha lasciato senza parole. Sono estremamente soddisfatto ed orgoglioso dei miei ragazzi, per il loro comportamento dentro e fuori dal ring. Siamo ormai un punto di riferimento per gli sport da combattimento, che aiutano la crescita fisica e mentale. Inoltre due dei miei atleti, Christian Placentino e Matteo Ippolito, sono stati convocati dal Coordinatore della Nazionale Italiana WTKA, il maestro Raffaele Russo. Una grande soddisfazione per questi ragazzi, i quali dopo aver partecipato alla Maratona Marziale, si sono qualificati per la finalissima dei Campionati Assoluti Nazionali WTKA Italia, che mette in palio la cintura di Campione Italiano WTKA. È una grandissima opportunità che rappresenta un ulteriore step di crescita umana e professionale per tutti noi”, ha concluso il maestro Valente.