“Strade di-Vino… Rosato”, tutto pronto per l’edizione 2024

Appuntamento il 12 luglio con la tipicità e la valorizzazione dei territori

Dopo il grande successo dello scorso anno, si svolgerà venerdì 12 luglio la seconda edizione di “Strade di-Vino…Rosato” a San Giovanni Rotondo,

Un evento unico nel suo genere perché ha come mission quella di valorizzare i territori che producono vino rosato. Tante le novità per questa seconda edizione tra cui l’arrivo di cantine della Campania, tanti ospiti e cambio di location: l’evento si svolgerà infatti in Corso Regina Margherita, nel cuore del borgo antico della città.

Un vino che unisce territori, dunque. Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania con i suoi maggiori produttori.

“Strade di-Vino…Rosato”, è organizzato dall’associazione Amici di Bacco di San Giovanni Rotondo, partner Opuswine e Chalet dei Gourmet, main sponsor Partesa.

Sarà un percorso di degustazione, un confronto-incontro tra diverse città, province e regioni in nome di un vino che unisce tradizione e innovazione. Numerose le cantine che hanno aderito e stanno aderendo a questa edizione di “Strade di-Vino…Rosato”, circa una ventina, tutte produzioni di grande qualità.

I visitatori avranno la possibilità di degustare il vino e di incontrare direttamente i produttori, ci sarà anche spazio per il food ed eventi collaterali. Durante la serata si farà anche il punto sull’iniziativa lanciata lo scorso anno: “Strada interregionale del vino rosato” idea nata per la valorizzazione del vino e dei territori.