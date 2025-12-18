La classe 3ª A Bio dell’ITET “Luigi Di Maggio” celebra i 250 anni della scrittrice con un progetto interdisciplinare

Un viaggio tra letteratura, storia, lingua, musica e movimento: è questo lo spirito di Tea with Jane Austen, l’evento realizzato dagli studenti della classe 3ª A Bio in occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle figure più significative della letteratura inglese.

L’iniziativa si è svolta alla presenza del Dirigente scolastico, prof. Rocco D’Avolio, e dell’intero Consiglio di Classe, ed è stata il momento conclusivo di un articolato percorso interdisciplinare che ha coinvolto le discipline di Inglese, Italiano, Storia e Scienze motorie. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di avvicinare gli studenti a un grande classico della letteratura attraverso linguaggi diversi, unendo studio, espressione corporea e creatività.

Jane Austen (1775–1817), autrice di romanzi come Sense and Sensibility, Emma e il celebre Pride and Prejudice (Orgoglio e pregiudizio), è considerata una delle voci più lucide e ironiche del periodo Regency. Nei suoi testi, ambientati nella società inglese tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, l’autrice analizza con grande finezza le convenzioni sociali, il ruolo della donna e il valore dei sentimenti autentici, proponendo protagoniste femminili intelligenti, indipendenti e profondamente moderne.

Pride and Prejudice, pubblicato nel 1813, rimane ancora oggi uno dei romanzi più letti e amati al mondo. La storia di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, segnata da orgoglio, pregiudizi e fraintendimenti, racconta un percorso di crescita personale e di riconoscimento reciproco che supera le apparenze e le rigidità sociali, offrendo un messaggio di sorprendente attualità.

A partire da questo testo, gli studenti hanno costruito un percorso che ha incluso la visione del film in lingua originale, la lettura e l’analisi di brani in inglese e in italiano e la messa in scena dibrevi rappresentazioni teatrali. Attraverso balli d’epoca, riferimenti alla moda Regency e al rito del tè, è stata ricreata l’atmosfera del tempo di Jane Austen, permettendo al pubblico di immergersi nella vita quotidiana dell’epoca.

Particolarmente significativo è stato il confronto tra passato e presente, con scene che hanno messo in dialogo il mondo ottocentesco con quello contemporaneo, tra social network, nuovi linguaggi e dinamiche relazionali attuali. Ne è emersa una riflessione condivisa sulla permanenza dei sentimenti al di là del tempo e delle mode.

Il messaggio conclusivo del progetto è stato racchiuso in una frase che sintetizza l’intero percorso:

Two worlds, one truth:

l’amore vero non ha tempo, né filtri, né like.

L’incontro si è concluso in modo conviviale e coerente con il tema dell’evento, con un assaggio di scones accompagnati dal tradizionale tè inglese, trasformando lo studio della letteratura in un’esperienza concreta di condivisione e partecipazione. Un momento significativo che ha dimostrato come la scuola possa essere spazio di cultura viva, capace di unire conoscenze, emozioni e competenze, rendendo i classici ancora attuali e vicini alle