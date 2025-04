Un aprile intenso per l’Accademia pugilistica Gilberto Centra

Grandi soddisfazioni per i giovani atleti saliti sul ring

Un mese di grandi emozioni e risultati straordinari per l’Accademia Pugilistica Gilberto Centra, che ad aprile ha infiammato i ring pugliesi e campani con ben 11 atleti impegnati in competizioni di alto livello in soli 15 giorni.

Protagonista assoluta a Brindisi, dove nel Torneo Regionale Esordienti Puglia-Basilicata si è messo in luce il giovane talento Cotrufo nella categoria 75 kg Under 17. Due match in due giorni – sabato e domenica – e due vittorie convincenti che lo hanno portato a conquistare il titolo e la gloria.

Insieme a lui hanno brillato anche La Tosa, Natale Wldesimayeta e Tenace, arrivati in finale, ma costretti, per precauzione, al ritiro dal tecnico a causa di alcuni problemi fisici. Una scelta di responsabilità che conferma la serietà dell’Accademia anche fuori dal ring.

Ma il mese non finisce qui: sabato 12 aprile è la volta dei tre “big” – Piano, Marasco e Guerra – chiamati a rappresentare la Puglia sul difficile ring di Avellino. Trionfo pesantissimo per Giuseppe “The Dog” Piano, che supera con grinta e tecnica un fortissimo avversario campano.

Sconfitte di misura, ma con tanto cuore, per Guerra e Marasco – con quest’ultimo che si è visto letteralmente scippare la vittoria da una decisione controversa.

L’Accademia, però, non si ferma: si guarda già avanti, con lo sguardo fisso agli appuntamenti di inizio maggio, dove altri giovani guerrieri sono pronti a salire sul ring per tenere alto il nome della Puglia e della scuola Centra.









Forza ragazzi, il ring vi aspetta!