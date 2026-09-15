V edizione del Cammino dei Due Conventi

Martedì 22 settembre in onore di San Pio e San Matteo

Si terrà martedì 22 settembre la quinta edizione del Cammino dei due Conventi, un’iniziativa di cammino comunitario per percorrere a piedi il tratto tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, nei giorni delle celebrazioni dedicate a San Matteo (21 settembre) e a San Pio da Pietrelcina (23 settembre).

La manifestazione, organizzata dall’associazione San Giovanni Rotondo Francigena, valorizza il sentiero “dei due conventi” che connette i Santuari di San Matteo Apostolo e San Pio, in uno dei percorsi naturalistici del territorio più suggestivi tra quelli che si diramano dalla via Micaelica del Gargano: tre ore immersi tra boschi, sentieri storici e paesaggi garganici, condividendo il passo e la bellezza del nostro territorio in un evento che unisce simbolicamente le comunità di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis contribuendo ad ampliare e diversificare le attività dei festeggiamenti dedicati ai due Santi Patroni.

“Il Cammino dei Due Conventi non è solo un’escursione, ma un’occasione per riscoprire il legame profondo tra la nostra gente e il territorio, ha dichiarato Domenico Antonacci dell’associazione SGR Francigena. “Ogni anno, l’evento conferma la sua importanza come momento di condivisione e riflessione, unendo fede e bellezza naturale in un percorso che arricchisce l’offerta turistica e spirituale del nostro amato Gargano“.

La partenza sarà benedetta dai frati della comunità di San Matteo e l’arrivo accolto dai religiosi del Santuario di San Pio.

Il programma prevede:

Ore 15.00 Ritrovo al Santuario di San Matteo, benedizione a cura dei Frati e partenza del cammino;

Ore 18.00 arrivo al Santuario di San Pio da Pietrelcina e inizio veglia.

Partecipazione libera e aperta. Percorso adatto ad escursionisti esperti. Si consigliano: acqua, cappellino, scarpe da trekking, bastoncini.

Sono invitate associazioni, camminatori e pellegrini. I dettagli logistici saranno comunicati sui canali social dell’associazione San Giovanni Rotondo Francigena, organizzatrice dell’evento.

Il Sentiero dei due Conventi ha una lunghezza di circa 6km e parte dalla frazione di Borgo Celano toccando il prezioso vivaio forestale di Borgo Celano, e risale il versante sud di Montenero fino al punto panoramico di Coppa l’Arena, dal quale si gode di una magnifica vista sul Golfo di Manfredonia e verso la Puglia meridionale. Qui, nel brullo paesaggio dell’altopiano carsico, il sentiero si innesta per un tratto sulla Via Francigena e infine scende verso il centro abitato di San Giovanni Rotondo, proprio in prossimità del Santuario di San Pio. Insomma, un sentiero che permette di apprezzare, ancora una volta, la diversità biologica, di paesaggi e storico-culturale del Gargano.

Da qualche anno il Ministero del Turismo ha inserito il “Sentiero dei due Conventi” nella rete dei Cammini religiosi italiani.