Zaino in spalla, si riparte

Suona domani la prima campanella in tutte le scuole della città

Domani, lunedì 14 settembre, si torna ufficialmente tra i banchi. Con una coincidenza che non si registrava da anni, il rientro in classe avverrà nello stesso giorno per tutti gli istituti scolastici cittadini.

Per gli studenti di San Giovanni Rotondo le vacanze estive finiscono con qualche giorno di anticipo rispetto alla data del 17 settembre indicata dal calendario della Regione Puglia.

L’avvio delle lezioni decretato dalla Regione rappresenta infatti un’indicazione di massima che lascia all’autonomia scolastica di ogni singolo istituto la facoltà di deliberare autonomamente la data della prima campanella e di gestire il proprio calendario. Questa scelta flessibile viene adottata per rispondere al meglio alle esigenze organizzative e logistiche locali in modo da pianificare eventuali ponti o sospensioni delle lezioni con l’unico vincolo di garantire rigorosamente i 200 giorni obbligatori di lezione previsti per la validità dell’anno scolastico.

Il termine delle lezioni è fissato per l’8 giugno e avverrà in contemporanea per tutti gli studenti della regione, ad eccezione dei bambini della scuole dell’infanzia che proseguiranno fino a fine mese.

Ma al di là delle date e dei calendari, il primo giorno di scuola porta con sé una carica emotiva che coinvolge centinaia di famiglie: storie, sogni e inevitabili trepidazioni della vigilia vissute in modo diverso in base all’età. Se per i bambini dell’infanzia e delle primarie l’ingresso in aula ha il sapore della novità e della scoperta, per i ragazzi delle medie e delle superiori si riapre una stagione di impegno, routine e crescita personale. Per i più grandi, infatti, il nuovo anno scolastico scandisce il ritorno alla normalità, il ricongiungimento con i compagni e il confronto con le sfide dello studio.

Agli studenti che tornano sui banchi, ai docenti e a tutto il personale scolastico, l’augurio della Redazione di SanGiovanniRotondoNET.it per un percorso sereno e costruttivo, da affrontare con determinazione e passione.

Buon anno scolastico!

SoniaRitr