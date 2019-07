Giunta Comunale: definita la nuova squadra di governo

Tante facce “nuove” della politica

Ad un mese circa dalla sua elezione il Sindaco Michele Crisetti, dipanati gli ultimi dubbi, ha sciolto la riserva e nominato la sua squadra di governo.

Una Giunta caratterizzata da molti volti nuovi della politica e in maggioranza da avvocati quella varata da Crisetti, suddivisa in due nomine area Pd, due in quota San Giovanni Popolare una per RES.

In particolare al Pd vanno l’assessorato al Bilancio che sarà rappresentato da Antonella Tenace, laureata in economia (non ci è nota la sua professione) e l’assessorato all’Urbanistica con l’avvocato Tommaso Dimartino.

Alla lista San Giovanni Popolare sono stati assegnati gli assessorati alle Politiche Sociali ed ai Lavori Pubblici rispettivamente con gli avvocati Mariapia Patrizio e Pasquale Chindamo.

Infine a RES va l’assessorato alle Politiche Ambientali con il chirurgo Antonio Cafaro.

Il sindaco Michele Crisetti dovrebbe mantenere, almeno momentaneamente, per sé le deleghe Cultura e Spettacolo, Sport e Turismo, che potrebbero essere assegnate successivamente.

Nel pomeriggio di giovedì 11 Luglio, durante lo svolgimento del primo Consiglio Comunale e dopo il giuramento ufficiale del neoeletto Sindaco, ci sarà con molta probabilità l’elezione di Salvatore Ricciardi (San Giovanni Popolare) a presidente dell’Assise comunale.

L’incarico di vice-sindaco sarà ricoperto da Mariapia Patrizio.