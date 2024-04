Presentazione del progetto dell’architetto Antonio Pio Saracino

Sarà presentato questa sera alle ore 19, nella Sala Consiliare del Comune di San Giovanni Rotondo il progetto “Tre Archi del Gargano”, opera dell’architetto, originario di San Marco in Lamis, Antonio Pio Saracino: l’Arco della Terra, già realizzato a San Marco in Lamis, e i futuri “Arco della Luce” a San Giovanni Rotondo e “Arco dell’Angelo” a Monte Sant’Angelo, già in cantiere.

Arco della Terra, San Marco in Lamis

All’incontro oltre al noto artista, che da anni vive e lavora a New York, interverranno i sindaci Michele Crisetti di San Giovanni Rotondo, Michele Merla di San Marco in Lamis e Pierpaolo d’Arienzo di Monte Sant’Angelo; il Superiore del Convento dei Cappuccini, padre Rinaldo Totaro; il direttore amministrativo di“Casa Sollievo della Sofferenza, Michele Giuliani e l’assessore Lucia Palladino. Modererà l’incontro Giulio Siena.

Arco della Luce, San Giovanni Rotondo

I “Tre Archi del Gargano” è un progetto che mira alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico della Puglia.

Arco dell’Angelo, Monte Sant’Angelo

L’incontro di questa sera ha l’obiettivo di far scoprire e apprezzare la ricchezza e la bellezza dei “Tre Archi”, come simbolo di storia, tradizione e spiritualità delle città poste lungo la Via Sacra che porta alla Grotta dell’Arcangelo Michele.