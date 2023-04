14 anni fa il terremoto de L’Aquila

Questa mattina scoperta la stele in ricordo di Luciana Pia e Ilaria



Erano le 3.32 del 6 Aprile del 2009 quando una terribile scossa di terremoto colpì l’Abruzzo e in particolare la città de L’Aquila: 309 vite spezzate, tra le quali quelle di tanti studenti universitari rimasti intrappolati sotto le macerie della Casa dello Studente del capoluogo abruzzese.

Anche la nostra città pagò a carissimo prezzo quella sciagura con la perdita di due giovanissime ragazze: Ilaria Placentino e Luciana Pia Capuano, entrambe iscritte alla facoltà di Medicina e Chirurgia, i cui sogni si spezzarono in quella tragica notte lasciando un dolore ancora scolpito nel cuore di tutti i sangiovannesi.

Questa mattina si è svolta la consueta cerimonia di commemorazione per le nostre due giovani concittadine con la posa di una stele presso il monumento “Silenzio” posto alla rotatoria tra viale Aldo Moro e via San Salvatore.

Momenti di grande commozione per tutti i partecipanti, in particolare per il Sindaco Michele Crisetti che ha affidato ai social il suo pensiero: “Non ricordo esattamente cosa stessi facendo il 6 aprile 2009, nel momento in cui appresi della morte di Luciana Pia e Ilaria. Ma l’angoscia e il dolore che mi investì, la sensazione di estrema impotenza, la consapevolezza dell’essere piccolo davanti ad una tragedia tanto grande… tutto questo lo ricordo benissimo. Il terremoto dell’Aquila resterà per sempre tra gli eventi più tristi che hanno colpito la nostra comunità. Impossibile andare oltre quel momento. Il tempo passa, ma il ricordo di Luciana Pia e Ilaria non passerà mai.Da oggi, vicino al monumento dedicato ai nostri due angeli, sorge una stele commemorativa in loro memoria. Un abbraccio che arrivi fino al cielo, ragazze. Sono certo che, guardandoci dall’alto, ci stiate sorridendo“.