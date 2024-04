15° anniversario del terremoto de L’Aquila

La città ricorda il sacrificio di Ilaria e Luciana Pia

Ricorre domani, sabato 6 aprile, il 15mo anniversario del sisma che devasto L’Aquila e l’Abruzzo. Erano le 3.32 del 6 Aprile del 2009 quando una terribile scossa di terremoto colpì l’Abruzzo e in particolare la città capoluogo: 309 vite spezzate, tra le quali quelle di tanti studenti universitari rimasti intrappolati sotto le macerie della Casa dello Studente de L’Aquila.

Anche la nostra città pagò a carissimo prezzo quella sciagura con la perdita di due giovanissime ragazze: Ilaria Placentino e Luciana Pia Capuano, entrambe iscritte alla facoltà di Medicina e Chirurgia, i cui sogni si spezzarono in quella tragica notte lasciando un dolore ancora scolpito nel cuore di tutti i sangiovannesi.

Domattina a partire dalle ore 9.30 l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia di commemorazione per le nostre due giovani concittadine presso il monumento “Silenzio” posto alla rotatoria tra viale Aldo Moro e via San Salvatore. Successivamente ci sarà un omaggio floreale presso il cimitero comunale.

Lo scorso anno sempre nei pressi del monumento è stata posta una stele commemorativa in ricordo delle due ragazze. San Giovanni Rotondo non dimentica le sue due figlie volate in cielo troppo presto.