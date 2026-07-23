28 Luglio 1916 – 28 Luglio 2026: 110 anni fa l’arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo

La città celebra la “Giornata del Ringraziamento”

Martedì 28 luglio 2026 la nostra comunità vivrà una giornata di profonda spiritualità e condivisione, in occasione del 110° anniversario dell’arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

La “Giornata del Ringraziamento” come ogni anno rinnova il legame tra la nostra città e la figura di San Pio, invitando cittadini, pellegrini e fedeli a partecipare a un percorso di preghiera, memoria e gratitudine.

Il 28 luglio di 110 anni fa, infatti, accadde un fatto straordinario che cambiò per sempre il destino di San Giovanni Rotondo. Nel piccolo e rustico eremo di Santa Maria delle Grazie, giunse un umile fraticello: Padre Pio da Pietrelcina. Doveva trattarsi di un breve periodo di soggiorno, per curare i malanni di cui soffriva al fresco della montagna garganica.

Nessuno poteva sapere che da quel giorno Padre Pio vi rimase fino all’ultimo giorno della sua vita. Una storia straordinaria guidata dalla Divina Provvidenza che ha trasformato quello che all’epoca era un piccolo paesello di pastori e agricoltori in un centro di eccellenza sanitario, meta di pellegrini provenienti da ogni angolo del mondo.

Il programma delle celebrazioni prevede alle ore 19.00 la Santa Messa nella chiesa di San Leonardo; alle ore 20.00 il raduno in Largo 28 Luglio con la distribuzione delle fiaccole, seguito dai saluti istituzionali delle altre autorità civili e religiose; successivamente partenza della consueta fiaccolata che terminerà attorno alle 21.30 sul piazzale di S.Maria delle Grazie dove ci sarà un momento di raccoglimento collettivo. Al termine è previsto un momento di preghiera nella Chiesa inferiore intitolata al Santo, dinanzi all’insigne reliquia del suo corpo.

Seguirà il concerto dei “Liricanto” in Piazza dei Martiri alle ore 22.00 circa.