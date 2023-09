A L’ingrediente perfetto… Santino Caravella presenta i Troccoli alla Dauna

La “Locanda Dauna” rappresenta la provincia di Foggia nel programma della Cucinotta

Dopo la pausa estiva Maria Grazia Cucinotta è tornata con i suoi appuntamenti gourmet del fine settimana alla ricerca de L’ingrediente perfetto.

Ogni sabato l’attrice siciliana inviterà nei più rinomati ristoranti d’Italia i suoi ospiti per degustare le prelibatezze cucinate per loro dallo chef. Ma non finisce qui… tra una portata e l’altra il programma televisivo nazionale farà promozione del territorio favorendo la scoperta della cultura enogastronomica delle varie regioni d’Italia.

Nella prima puntata la conduttrice de L’ingrediente perfetto a tu per tu, tra una chiacchiera e l’altra in compagnia di Rossella Brescia, ha portato il suo pubblico alla scoperta di nuovi ristoranti dove gustare alcuni piatti regionali degli chef ispirati alla sua ospite.

Protagonista della puntata del 16 settembre, dunque, non poteva che essere… la Puglia.

Infatti Rossella Brescia, è nata a Martina Franca e le località scelte per presentare le eccellenze pugliesi sono ovviamente i luoghi del cuore della ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, modella e attrice pugliese, e tra questi c’è pure San Giovanni Rotondo a cui Rossella Brescia racconta di essere molto legata a e di avere tanti ricordi.

A presentare dapprima i monumenti simbolo della città, dal Santuario al centro storico, e poi un piatto che unisce tanti ingredienti tipici della provincia di Foggia è il comico Santino Caravella, che dalla “Locanda Dauna”- la trattoria che gestisce con il regista Michele Creta – ha presentato i Troccoli alla Dauna (la provincia di Foggia in un piatto).

TROCCOLI ALLA DAUNA

(la provincia di Foggia in un piatto)



TROCCOLI CON DEL GRANO DEL TAVOLIERE



SALSA DEL LAGO DI LESINA



MUSISKA GARGANICA SFUMATA AL CACC E MITTE D LUCERA



OLIO DEL GARGANO



MANTECATI NELLA FORMA DI PECORINO NOSTRANO

«È un onore per noi rappresentare la nostra splendida provincia attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, il centro storico di San Giovanni Rotondo e il piatto che abbiamo ideato– così il comico foggiano commenta questa opportunità offertagli dalla trasmissione in onda su La7 – Da oltre 10 anni con orgoglio cerchiamo di promuovere la nostra provincia e arrivare su una rete nazionale ci rende davvero felici e allo stesso tempo ci stimola a continuare».