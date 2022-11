Calcio, giornata amara per le sangiovannesi

Sconfitto il Real. Pari beffardo per il Biancofiore

Un solo punto raccolto dalle due compagini sangiovannesi in questa giornata di campionato. In Promozione il Real perde al ‘Massa’ contro il Lucera. In terza l’ASD Biancofiore viene raggiunto al 95mo sul 2 a 2 a Sant’Agata.

Real San Giovanni – Lucera 1 – 2

In un silenzio irreale il Lucera espugna il ‘Tonino Massa’ di San Giovanni Rotondo. Dura per i ragazzi di Pollino giocare senza il pubblico amico che in più di una occasione si è dimostrato il 12mo uomo in campo.

Partita equilibrata e lotta a centrocampo nel primo tempo ma al 25mo passano gli svevi: è Mengoni il più lesto di tutti a fare goal su ribattuta di Stefanicchio. Al minuto 38′ il Lucera rimane in 10, espulso Croce per doppia ammonizione.

Nella ripresa gli uomini di mister Pollino si guadagnano un calcio di rigore che Catania trasforma: 1 a 1 e palla al centro con un uomo in più.

Nonostante l’inferiorità numerica il Lucera si dimostra cinico e spietato: pochi minuti dopo è ancora Mengoni che su punizione dal limite destro la mette all’incrocio dei pali, portando di nuovo in vantaggio i suoi. Il San Giovanni non ci sta e prova a costruire senza trovare l’episodio favorevole per il 2 a 2. Nel Finale espulso Melchionda per fallo da ultimo uomo su Venuti.

Testa alla prossima gara, domenica prossima c’è l’insidiosa trasferta verso San Ferdinando di Puglia per cercare punti salvezza.

Sant’Agata – ASD Biancofiore 2 a 2

Grande rammarico in casa biancoblù per una vittoria sfumata nel finale. Partita dominata in lungo ed in largo, una squadra che per larghi tratti ha avuto il pallino del gioco con una miriade di occasioni sciupate davanti la porta.

Un 2 a 2 arrivato al 95mo per un discutibile fallo da rigore concesso ai padroni di casa. Un risultato che brucia ma che deve far guardare al futuro con fiducia, la vettà della classifica è li ad un passo e la squadra di Di Claudio ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in alto.

Una partita giocata peraltro su un campo di patate al limite della sicurezza e della decenza anche per una Terza Categoria. Se si pensa allo stadio ‘Massa’ a porte chiuse evidentemente nel sistema c’è qualcosa che non torna.

“Rimane il rammarico per i due punti persi all’ultimo secondo su rigore, – ha commentato a fine gara mister Di Claudio – dopo aver sciupato ottime occasioni per chiuderla .Ottima prestazione, approccio giusto adattandosi fin da subito alle condizioni del manto . Guardiamo positivi nel prosieguo e più convinti nelle nostre possibilità“.