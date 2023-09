Il 22 settembre la seconda edizione della camminata tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo

Sono tanti i percorsi che si diramano dalla Via Francigena Micaelica sul Gargano e tra questi prende certamente un ruolo importante il cosiddetto sentiero “dei due conventi” che connette i Santuari di San Matteo Apostolo a San Marco in Lamis e San Pio a San Giovanni Rotondo.

Ed è per valorizzare questo itinerario nasce il Cammino dei due Conventi, evento di cammino comunitario a cura delle associazioni “SGR Francigena” e “Senza Cemento”, che quest’anno giunge alla sua seconda edizione.

L’iniziativa, che si terrà il 22 settembre e in concomitanza dei festeggiamenti di San Matteo (21 settembre) e San Pio (23 settembre), valorizza uno dei percorsi naturalistici del territorio, ma unisce anche simbolicamente le due comunità contribuendo ad ampliare e diversificare le attività dei festeggiamenti dedicati a San Matteo e San Pio.

Il “Cammino dei due Conventi 2023” si svolgerà dalle 15.00 alle 18.00, con incontro e accoglienza al Convento di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis e cammino fino al Santuario di San Pio di San Giovanni Rotondo lungo il Sentiero dei due Conventi.

A benedire la partenza e l’arrivo saranno i frati delle relative comunità di San Matteo e San Pio.

La partecipazione è libera e gratuita, basta presentarsi alle 15.00 all’appuntamento al Santuario di San Matteo (San Marco in Lamis) con abbigliamento e attrezzatura adatti al trekking (acqua, cappellino, impermeabile, scarpe da trail/trekking). Il ritorno al punto di partenza sarà gestito da una navetta messa a disposizione gratuitamente da Fini Viaggi.

Il Sentiero dei due Conventi ha una lunghezza di circa 6km e parte dalla frazione di Borgo Celano toccando il prezioso vivaio forestale di Borgo Celano, e risale il versante sud di Montenero fino al punto panoramico di Coppa l’Arena, dal quale si gode di una magnifica vista sul Golfo di Manfredonia e verso la Puglia meridionale. Qui, nel brullo paesaggio dell’altopiano carsico, il sentiero si innesta per un tratto sulla Via Francigena e infine scende verso il centro abitato di San Giovanni Rotondo, proprio in prossimità del Santuario di San Pio. Insomma, un sentiero che permette di apprezzare, ancora una volta, la diversità biologica, di paesaggi e storico-culturale del Gargano.

Il “Cammino dei due Conventi” vuole diventare un vero e proprio evento con cadenza annuale, coinvolgendo istituzioni laiche, ecclesiastiche ma soprattutto i soggetti territoriali che fanno riferimento al mondo dei cammini, quali associazioni, guide ed escursionisti.

L’iniziativa gode del patrocini istituzionali dei Comuni di San Marco in Lamis, di San Giovanni Rotondo, del GAL Gargano e dei Santuari di San Matteo Apostolo e San Pio.