Campionati Italiani di Gym Boxe 2023: sul ring Lisa Braito conquista il titolo

La Leonessa Spagnola è di San Giovanni Rotondo e si allena sotto la guida del maestro Gilberto Centra

Lisa Braito soprannominata la Leonessa Spagnola, lo scorso 18 giugno, a Fermo, dove ogni anno si svolgono i campionati italiani di Gym Boxe, si è laureata Campionessa d’Italia di categoria.

La Gym Boxe è una disciplina della Boxe a contatto controllato, che permette alle persone che non possono più tesserarsi da dilettanti di poter essere ancora agonisti, gareggiando in assoluta sicurezza.

Lisa è Operatore Socio Sanitario all’ASL di San Marco, mamma di due figli e sposata con Antonio.

Nel 2017 inizia a frequentare la palestra di pugilato del maestro Gilberto Centra, atleta professionista in attivo – detto il Toro del Gargano – e titolare dell’Accademia Pugilistica G.CENTRA.

Lisa si applica notevolmente ed i risultati si vedono subito tant’è vero che il maestro, nonostante la sua non più giovane età, decide di farla salire sul ring, e ci sale per ben 15 volte portandosi a casa 12 vittorie. Diventa per 2 anni consecutivi vicecampionessa d’Italia 2021 e 2022.

Il destino sembrava proprio non volerle regalare quel titolo tanto meritato, ma quest’anno inaspettatamente la Leonessa, ai campionati italiani, ci arriva superando la fase regionale per il ritiro della sua avversaria lo stesso giorno del match e surclassando ai quarti il Piemonte, in semifinale il Veneto e in finale la Lombardia con un secco 3 a 0.

Lisa è stata senza alcun dubbio una delle migliori atlete sia a livello tecnico che a livello fisico. Auguriamo alla nostra concittadina altri importantissimi traguardi.