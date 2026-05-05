Casa Sollievo festeggia i suoi 70 anni

L’Opera di San Pio è viva e continua la sua missione

Settant’anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono una testimonianza.

Casa Sollievo della Sofferenza è ancora lì, dopo settant’anni, fedele alla visione di San Pio: un’opera nata non dal calcolo, ma dalla carità; non dalla ricerca di prestigio, ma dal desiderio di chinarsi sull’uomo ferito, sul malato, su chi cerca cura, conforto, ascolto.

È l’opera di un Santo che nella sua vita ha conosciuto difficoltà, incomprensioni, tribolazioni e prove profonde. Eppure, proprio attraversando quelle prove, Padre Pio ha saputo generare un segno destinato a durare: una casa in cui la sofferenza non fosse soltanto curata, ma accolta; in cui la scienza medica e la fede non camminassero separate, ma si incontrassero nel servizio alla persona.

Dopo settant’anni, Casa Sollievo continua a essere questo, un luogo di salute, di fede e di accoglienza dove ogni giorno si rinnovano competenza, dedizione, responsabilità e umanità. La Casa Sollievo appartiene alla storia, ma soprattutto al presente di tanti pazienti, famiglie, operatori e comunità che vi riconoscono un punto di riferimento.

Casa Sollievo è unica.

Lo è per la sua origine, per la sua missione, per il legame profondo con San Pio e con San Giovanni Rotondo, perché non è soltanto un ospedale, è un’opera viva, chiamata ancora oggi a custodire una promessa antica e sempre attuale, quella di servire l’uomo nella sua fragilità, con cura, rispetto e speranza.

Settant’anni dopo, quella promessa è ancora qui e continua a parlare.