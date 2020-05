Concessione Buoni Spesa e Buoni Liquidità

La presentazione delle domande scade alle 12.00 di martedì 12 maggio

L’Amministrazione intende proseguire nel sostegno della popolazione in questo periodo di difficoltà economica originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, utilizzando le provvidenze assegnate dal Governo e dalla Regione Puglia, da impiegare mediante Buoni Spesa e Buoni Liquidità.

BUONI SPESA, dell’importo di € 50,00 pro-capite, sino al contributo massimo di € 300,00 per nucleo familiare, per l’acquisto di:

beni di prima necessità alimentare;

prodotti di base per l’igiene personale e la sanificazione dell’abitazione.

BUONI LIQUIDITÀ in misura massima di € 300,00 per nucleo familiare, per consentire il pagamento delle spese necessarie a soddisfare bisogni primari ed essenziali delle famiglie (a titolo esemplificativo: utenze insolute per energie elettrica, gas per cucina e riscaldamento, etc.).

Gli interessati dovranno presentare la domanda, con allegata la copia fotostatica del documento di identità, entro martedì 12 maggio 2020, brevi manu o via mail.

La domanda cartacea va consegnata entro le ore 12.00 presso l’ufficio Protocollo di via Nazario Sauro.

La domanda in formato file può essere inviata anche oltre le ore 12.00 all’indirizzo pec comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it (anche da mail di partenza non certificata).

Coloro che hanno già presentato domanda per il buono spesa entro il 7 aprile ed anche oltre quella data, NON dovranno presentare altra domanda.

Le domande già presentate saranno prese in considerazione per l’assegnazione di eventuali altri buoni spesa e saranno valutate dal servizio sociale professionale anche per i buoni liquidità.