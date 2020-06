Consegnati 19 nuovi alloggi popolari

Crisetti: “Una giornata di festa per tutta la comunità”

Questa mattina l’Amministrazione Comunale, unitamente ad ARCA Capitanata (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare), ha assegnato i nuovi alloggi popolari alle famiglie assegnatarie che finalmente potranno avere una casa dignitosa in cui vivere: i 18 appartamenti di via Massa sono stati realizzati ex novo da ARCA Capitanata, mentre quelli di via Tasso è stato ristrutturato grazie a fondi regionali.

“Oggi è una bella giornata per San Giovanni Rotondo, – ha dichiarato entusiasta il Sindaco Michele Crisetti – una festa per tutta la comunità! L’assegnazione di questi alloggi è un importante lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti: ringrazio gli uffici comunali, gli Assessori Dimartino e Patrizio e ARCA Capitanata che ha supportato il progetto e ha realizzato queste opere. Si tratta di alloggi di ultima generazione, alcuni dei quali strutturati per accogliere persone portatrici di handicap: un segno di civiltà e di attenzione ai bisogni di cui questa città deve essere fiera. Un augurio speciale a queste 19 famiglie, nella speranza che interventi di questo tipo possano ampliarsi sempre più per soddisfare un diritto fondamentale come quello di possedere una casa”, ha concluso il primo cittadino.

Anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, (che doveva essere presente ma ha dovuto declinare l’invito per impegni istituzionali) non ha voluto far mancare il suo messaggio di auguri: “La casa, per ognuno di noi, – ha scritto il governatore su Facebook – non è un bene qualunque, è il fulcro attorno al quale si costruisce una vita intera. Oggi abbiamo consegnato a San Giovanni Rotondo 18 nuovi alloggi popolari. Quando manca la casa, così come il lavoro, i problemi sono infiniti. Per questo la Regione Puglia continua a investire nell’edilizia residenziale pubblica, per far sì che gli sguardi di commozione comparsi questa mattina sui volti di queste 18 famiglie possano moltiplicarsi senza lasciare mai indietro nessuno”.

“Oltre a questi alloggi e ai tre ristrutturati di via Tasso, ne sono stati reperiti altri due, giungendo ad un totale complessivo di 23 alloggi”, ha spiegato l’Assessore all’Urbanistica Tommaso Dimartino. “Quattro appartamenti di via Tasso sono stati consegnati agli assegnatari alcuni mesi fa. Oggi, invece, si procede alla consegna di altre 19 sistemazioni, a favore di altrettante famiglie bisognose. Si tratta di un passaggio fondamentale per rispondere alle esigenze abitative degli assegnatari e sono felice che tutto avvenga proprio ora, in un periodo di crisi e di difficoltà economica come questo che si sta affrontando a livello globale”.

Sulle nuove case di via Massa ha poi aggiunto: “Dopo la sottoscrizione dei contratti di locazione lunedì 1° Giugno, questa mattina 18 famiglie non abbienti otterranno una sistemazione negli alloggi di pregio di questa recente costruzione. Si tratta di un passaggio fondamentale per rispondere al disagio abitativo in cui versavano queste persone e mi rende molto felice sapere che questo aiuto arrivi per loro proprio ora, in un periodo di crisi come questo che stiamo affrontando”.