Crisi amministrativa: il comunicato del Gruppo Consiliare M5S

In risposta a…

Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 stelle ha inviato alla nostra Redazione, con richiesta di pubblicazione, un comunicato per chiarire le ragioni della crisi amministrativa.

Pur non condividendone lo stile aggressivo, pubblichiamo integralmente quanto ricevuto.

In risposta alla “LEGIONE” che infesta i social media magistralmente rappresentata dal genio di Umberto ECO.

In risposta ai menagrami, nani e frustrati “politicanti locali” che stanno invecchiando ” impotenti” nella speranza di avere responsabilità pubbliche (“missione ‘mpussibl”), “farneticando” nella vana attesa.

In risposta a qualche improbabile Solone perdente e livoroso che siede in consiglio Comunale e che vorrebbe trasformare la sala consiliare in aula di giustizia in spregio alle fondamentali norme giuridiche penali, confondendo il doveroso riserbo (preservare la superiore esigenza della genuinità delle prove) con paura e che, a differenza dell’attuale sindaco Filippo Barbano non ha mai saputo stigmatizzare, per puro opportunismo, comportamenti intollerabili.

In risposta a qualche noto barzellettiere paesano che si scandalizza dei ribaltoni che ha dapprima compiuto, mostrando dietro la tastiera quel coraggio che gli è mancato quando si doveva confrontare nella pubblica arena.

In risposta ai ridicoli “omertosi” che si rammaricano per la rilevanza che si è data alla vile aggressione che si è consumata nella sala della massima assise cittadina.

In risposta, soprattutto, a chi tenta di barare sulle reali ragioni della crisi numerica della maggioranza.

La crisi amministrativa non ha nessuna matrice politica ma è determinata da fatti violenti che hanno natura squisitamente penale e che rendono incompatibile il loro autore con l’amministrazione presieduta dal dott. Filippo BARBANO, il cui primo atto è stato di dichiarare San Giovanni Rotondo città della pace proprio in quel luogo in cui si è consumata la violenta e brutale aggressione.

QUESTA È LA VERITÀ, TUTTO IL RESTO È SPAZZATURA E SCIACALLAGGIO POLITICO.

P.S. I MISTIFICATORI NON SI ILLUDANO, LA VERITÀ DEI FATTI E DELLE RESPONSABILITÀ POLITICHE, PRESENTI E PASSATE, SARÀ BEN RAPPRESENTATA…

Gruppo Consilare M5S