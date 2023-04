Dissidenti fuori dalla maggioranza: siglato accordo con UdC e Partito della Città

Nuovo sodalizio politico-amministativo con PD e Sgr Popolare per portare a termine la legislatura

Ci risiamo. Dopo quasi un decennio riecco un nuovo ribaltone politico nel segno della “responsabilità”: è stato siglato infatti un accordo tra PD, San Giovanni Popolare, UdC e PdC che di fatto mette alla porta i consiglieri dissidenti Cusenza, Canistro, Cappucci, Ciavarella e Gemma e accoglie in maggioranza i consiglieri Mangiacotti, Centra e Miglionico.

Il tutto è stato formalizzato in un documento politico che porta le firme del sindaco Michele Crisetti e dei consiglieri Michelantonio Fania, Giusy Scarano, Antonio Colella, Lucia Mischitelli, Leonardo Maruzzi, Salvatore Ricciardi, Michele Centra, Giuseppe Miglionico e Giuseppe Mangiacotti oltre che di Matteo Masciale e Salvatore Mangiacotti nelle vesti rispettivamente di segretario cittadino PD e referente politico del Partito della Città

“La situazione politica, degli ultimi mesi, della nostra Città, richiede un’azione decisa, determinata e responsabile, per far sì che, pur in una situazione complessa, possa ritrovare un rilancio per lo sviluppo economico e sociale” – si legge nel documento sottoscritto dalla nuova maggioranza.

“In ragione di ciò, fin da adesso il Partito Democratico, San Giovanni Rotondo Popolare, Unione di Centro, Partito della Città, intendono costruire nel solco di un rinnovato Centro Sinistra, una alleanza politica rivolta anche al Movimento 5 Stelle, il cui presidente e concittadino è Giuseppe Conte. L’obiettivo è quello di un coinvolgimento di tutte quelle forze che si riconoscono nei valori democratici, progressisti, riformisti, ambientali, anche se non rappresentati in Consiglio Comunale per confrontarsi sui temi quali PNRR, Giubileo 2025, tutela idrogeologica, infrastrutture e servizi, turismo, sanità, mettendo al bando polemiche inutili e sterili che ledono solo l’immagine della nostra città. Questa nuova fase di alleanze, non vuole soltanto concorrere al prossimo governo locale, ma si pone l’obiettivo di svolgere un ruolo di primo piano rappresentativo nel Gargano, nella Capitanata e nella Puglia. La situazione amministrativa, è sotto gli occhi di tutti, rappresentata da documenti e comunicati di una parte della Maggioranza. Per questo motivo le forze politiche di cui sopra vengono alla determinazione, sin da ora, ad un accordo di fine consiliatura, che possa assicurare un percorso sereno, costruttivo, incisivo, fino alla scadenza naturale. Per quanto riguarda le rappresentanze, fermo restando le prerogative del Sindaco in merito al completamento della Giunta, si ritiene che la squadra di governo dopo regolarmente programmare e pianificare con la Coalizione e i Consiglieri Comunali l’attività e rendicontarla attraverso comunicazioni periodiche ed eventuali iniziative pubbliche. Il processo di ulteriore condivisione dell’azione amministrativa – conclude la nota – dovrà coniugare il riferimento della Giunta alla rappresentanza consiliare, per assicurare il pieno sostegno alla stessa nell’azione amministrativa ed in seno al Consiglio Comunale“.

Si attende quindi un “mega” rimpasto di Giunta da parte del primo cittadino Michele Crisetti, che tenga conto della nuova geografia del consiglio comunale, per portare a termine la legislatura.