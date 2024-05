Elezioni europee 2024

La democrazia non dovrebbe mai essere data per scontata. È un traguardo collettivo e una responsabilità collettiva in cui tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere. Votare alle elezioni europee è la tua opportunità per decidere su cosa dovrà concentrarsi l’Unione europea nei prossimi cinque anni.





Elezioni europee 8-9 giugno 2024