“In dulci Jubilo”: concerto del M° Giovanni Petrone apre la terza edizione

Tutto pronto per la terza edizione di “eVenti d’Organo”.

La rassegna musicale voluta dal parroco don Leo Abbascià e coordinata dall’organista Giovanni Lecce, continua il suo percorso di approfondimento musicale e culturale dedicato alla scoperta della complessità e della vitalità dell’arte organistica, e al suo rapporto con il contesto sociale e territoriale contemporaneo.

Sei concerti in programma, distribuiti a cadenza mensile e ospitati nella presso la chiesa di Sant’Onofrio anacoreta, offriranno una panoramica ampia e articolata delle possibilità espressive dell’organo: quattro concerti per organo solista, un concerto in duo con violino e un evento conclusivo per organo e orchestra di ottoni testimonieranno la versatilità e la forza evocativa di questo strumento.

Attraverso i sei appuntamenti proposti, “eVenti d’Organo” sarà per il pubblico un’occasione di incontro con la musica per organo, invitando ad ascoltare uno strumento che continua, da secoli, a rappresentare un ponte tra arte, fede e comunità.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prima data di questa nuova stagione concertistica sarà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19,30.

Alla consolle dell’organo Zanin opus 915 il M° Giovanni Petrone, con il concerto “In dulci Jubilo”.

In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Michael Bach.

“In dulci Jubilo”

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Präludium BWV 552

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

In dulci jubilo, BuxWV 197

Präludium in C dur BuxWV 137

Georg Böhm (1661 – 1733)

Freu dich sehr, o meine Seele

Johann Michael Bach (1648 – 1694)

In dulci jubilo

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

Präludium & Fuge F BuxWV 144

Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223

Johann Sebastian Bach

Fuga BWV 552

Giovanni Petrone, molisano d’origine, è Laureato in Organo con 110 e Lode al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia con Francesco Di Lernia ed è diplomato in Organo e Composizione organistica con 10 e Lode e Menzione d’Onore al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Ha frequentato per due anni la master in organo “Post Gradual” tenuto dal Prof. Pier Damiano Peretti alla “Universität für Musik und Darstellende Kunst” di Vienna; è diplomato in Direzione Corale e Composizione Corale al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone ed in Clavicembalo al Conservatorio di Campobasso. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento per organo con W. Zerer e H. Fagius, J. Guillou, A. Pavoni, E. Fadini, P. D. Peretti, G. Parodi, M. Imbruno, M. Nacy e J. Lekkerkerker. Si è specializzato nel “Canto Gregoriano” seguendo per tre anni il corso internazionale di Cremona con i seguenti docenti: N. Albarosa, G. Baroffio, G. Cavagnoli, G. Conti (Lugano), J. B. Göschl (Berlin), T. Molisani, A. Soana, A. Turco, K. Pouderoijen (Wien). Si è esibito come organista in tutta Italia e in Austria, Lituania, Francia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svizzera. Ha ricevuto diversi premi ai concorsi internazionali d’organo ed in particolare ha ottenuto il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale di Organo Agati – Tronci di Pistoia. Il 24-11-2025 ha vinto il primo premio assoluto al XXI Concorso Internazionale d’organo “don Vincenzo Vitti” di Alberobello – BA. Ha inciso 2 CD per le case discografiche “Da Vinci Classic” e “Baryton” riscuotendo recensioni positive dalla critica del settore. È esperto abilitato CEI per il conferimento d’incarichi nell’ambito del restauro e dell’inventariazione degli organi a canne storici (scheda SMO) in Italia. Nello stesso tempo, è Ispettore Onorario della Soprintendenza dei Beni Artistici e Culturali del Molise per quanto riguarda i restauri degli organi a canne. Insegna Organo dal 2024 alla Scuola Civica di Musica “F. Fenaroli” di Lanciano – CH ed è stato docente di Teoria Ritmica e Percezione Musicale e Pratica Organistica e Canto Gregoriano al Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.