Paolo Fonzi presenta il suo nuovo libro

“Genocidio – Una storia politica e culturale” è il titolo del libro che l’autore, Paolo Fonzi, professore di Storia contemporanea presso l’Università Federico II di Napoli, presenterà a San Giovanni Rotondo il 18 gennaio alle ore 18 presso il Pasteus/Codà lounge club.

La presentazione del libro di Fonzi dà nuovo slancio alle riflessioni per la Giornata della Memoria 2026 offrendo una prospettiva critica su come il concetto di genocidio si sia evoluto.

Dialogherà con lui Annalisa Urbano ricercatrice di storia e istituzioni dell’Africa presso l’Università di Napoli Federico II.

L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa “Lasciare traccia” a cui, da tre anni, il Presidio del libro di San Giovanni Rotondo dà vita con l’intento di ricordare, oltre alla Shoa, i tanti eventi drammatici di cui purtroppo è punteggiata la storia dell’umanità e le tante vittime che spesso rischiano di passare sotto silenzio o di essere dimenticate.

Il libro ricostruisce la genealogia del concetto di genocidio, dalla sua formulazione alla codifica nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 seguendone la diffusione durante la guerra fredda e l’affermazione nell’ordine internazionale successivo al crollo dell’Unione Sovietica.

Non si tratta di una categoria stabile ma di un “oggetto di negoziazione” in cui si riflettono proiezioni identitarie, relazioni di potere e politiche della memoria. In gioco non è solo la definizione di una violenza estrema ma il modo in cui le società contemporanee pensano il rapporto tra diritto e storia, Occidente e mondo, tra giustizia e rappresentazione del passato”.

Mai come in questi tempi, purtroppo funestati da conflitti diversi e devastanti, è necessaria una riflessione su temi tanto attuali e decisivi in modo imparziale e fuori da dispute ideologiche.

Ingresso libero